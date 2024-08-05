Гендиректор «Пари НН»: «Нельзя огульно говорить, что была ошибка у судьи»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подвёл итоги матча 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

Мы прекрасно понимаем, что этот матч был принципиально важен для обеих команд. Доля везения была на нашей стороне в этом матче. Мы не хватаем звёзд с неба, у нас есть ошибки. Эти ошибки будут отработаны в обязательном порядке. Качество игры нам нужно, конечно, улучшать.

Сложно комментировать решения судей. Мы не комментировали их и после матча с «Рубином», хотя тоже были на эмоциях. К каждому эпизоду нужно подходить максимально ответственно, проанализировать их. Нельзя огульно говорить, что была ошибка у судьи.