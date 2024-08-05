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Гендиректор «Пари НН»: «Нельзя огульно говорить, что была ошибка у судьи»

вчера, 13:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подвёл итоги матча 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

Мы прекрасно понимаем, что этот матч был принципиально важен для обеих команд. Доля везения была на нашей стороне в этом матче. Мы не хватаем звёзд с неба, у нас есть ошибки. Эти ошибки будут отработаны в обязательном порядке. Качество игры нам нужно, конечно, улучшать.

Сложно комментировать решения судей. Мы не комментировали их и после матча с «Рубином», хотя тоже были на эмоциях. К каждому эпизоду нужно подходить максимально ответственно, проанализировать их. Нельзя огульно говорить, что была ошибка у судьи.

Мы не подавали в ЭСК РФС после матча с «Рубином», понимая, что нам самим нужно усиливать свою игру, улучшать её. В этой ситуации будем придерживаться такой же тактики.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инциденты, произошедшие в данной игре.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:03
Разумеется это не ошибка. Это целенаправленное действие судьи Бобровского. Но попробуй докажи.
Сп62
Сп62
вчера в 18:17
Для Пари НН это не ошибка, а для соперника ошибка, да ещё какая.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:02
Вы не подавали,а они подали,имеют право.
5zu7nd4teqp6
5zu7nd4teqp6
вчера в 13:36
Ошибка, не ошибка, а Пари НН победы не заслужил.
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