Гендиректор «Пари НН»: «Нельзя огульно говорить, что была ошибка у судьи»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подвёл итоги матча 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».
Мы прекрасно понимаем, что этот матч был принципиально важен для обеих команд. Доля везения была на нашей стороне в этом матче. Мы не хватаем звёзд с неба, у нас есть ошибки. Эти ошибки будут отработаны в обязательном порядке. Качество игры нам нужно, конечно, улучшать.
Сложно комментировать решения судей. Мы не комментировали их и после матча с «Рубином», хотя тоже были на эмоциях. К каждому эпизоду нужно подходить максимально ответственно, проанализировать их. Нельзя огульно говорить, что была ошибка у судьи.
Мы не подавали в ЭСК РФС после матча с «Рубином», понимая, что нам самим нужно усиливать свою игру, улучшать её. В этой ситуации будем придерживаться такой же тактики.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инциденты, произошедшие в данной игре.