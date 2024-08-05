Баринов: «Надеюсь, и дальше сможем показывать то, что показали в Грозном»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов оценил старт своей команды в новом сезоне.
Слушайте, это лишь начало чемпионата. Давайте смотреть в турнирную таблицу в конце сезона, а не после нескольких матчей. Я от своих слов никогда не отказываюсь. При этом атмосфера в команде сейчас просто потрясающая, все ребята — большие молодцы. Надеюсь, и дальше сможем показывать то, что показали в Грозном.
После трёх туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе шесть очков.