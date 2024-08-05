Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Баринов: «Надеюсь, и дальше сможем показывать то, что показали в Грозном»

вчера, 11:31

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов оценил старт своей команды в новом сезоне.

Слушайте, это лишь начало чемпионата. Давайте смотреть в турнирную таблицу в конце сезона, а не после нескольких матчей. Я от своих слов никогда не отказываюсь. При этом атмосфера в команде сейчас просто потрясающая, все ребята — большие молодцы. Надеюсь, и дальше сможем показывать то, что показали в Грозном.

После трёх туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе шесть очков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Андрей Мостовой объяснил, из-за чего «Зенит» так уверенно начал сезон
Вчера, 11:12
Файзуллаев — об условиях проживания на Олимпиаде в Париже: «Не очень»
04 августа
Башич рассказал о целях «Оренбурга» на сезон
04 августа
Зиньковский: «Буду доволен трофеем по итогу сезона»
04 августа
Карпин: «Мне понравилось всё в игре „Ростова“ в матче против „Зенита“»
03 августа
Глушенков о матче с «Ростовом»: «Изи катка»
03 августа
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 11:55
Правильно сказал. Сейчас надо ставить игру и усиливаться, потому что потери были большие и не каждая команда после таких потерь может сразу встать на ноги. Но пока, Локо неплохо идет и даже проигранная игра банкирам показала, что команда способна на многое, но как всегда, надо, хотябы немножко везения, которого, как раз, в той игре и не было. Делать событие из победы в Грозном я бы не стал, потому что Локо всегда очень удачно игрет с Ахматом, но счет 5:0, сам по себе впечатляет... Есть у меня предчувствие, что в этом сезоне команда должна выстрелить, только, терять очки, с основными конкурентами- нельзя!!! Вобщем- Удачи Бронепоезду, всегда, каким он был вчера!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 11:50
не, такое показывать и дальше - невозможно !
shlomo
shlomo
вчера в 11:34
Все правильно сказал... цыплят по осени считают.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 