Баринов: «Надеюсь, и дальше сможем показывать то, что показали в Грозном»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России оценил старт своей команды в новом сезоне.

Слушайте, это лишь начало чемпионата. Давайте смотреть в турнирную таблицу в конце сезона, а не после нескольких матчей. Я от своих слов никогда не отказываюсь. При этом атмосфера в команде сейчас просто потрясающая, все ребята — большие молодцы. Надеюсь, и дальше сможем показывать то, что показали в Грозном.