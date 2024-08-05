Батраков: «Хочу абстрагироваться от внимания, но пока не получается»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о том, как ему удался результативный старт сезона и как он справляется с повышенным вниманием.
Поймал момент, когда всё получается, кураж. Но сколько бы очков я ни набрал, первостепенное для меня — победа команды, её результат в таблице. А мои голы или передачи — это второстепенно.
Честно, в моём возрасте сравнения с Глушенковым делать рано. У меня только одна задача — закрепиться в составе. Хочу показывать стабильность каждый день, помогать команде. И далеко я не загадываю: победили — готовимся дальше.
Хочу немного абстрагироваться от повышенного внимания, но пока не получается. Стараюсь не обращать внимания и концентрироваться на тренировках и играх.
Подумаешь, получилось сыграть пару матчей.
Парень, поосторожнее с самооценкой.
Ты ещё далеко не звезда
Подумаешь, получилось сыграть пару матчей.
Парень, поосторожнее с самооценкой.
Ты ещё далеко не звезда