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Батраков: «Хочу абстрагироваться от внимания, но пока не получается»

вчера, 12:09

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о том, как ему удался результативный старт сезона и как он справляется с повышенным вниманием.

Поймал момент, когда всё получается, кураж. Но сколько бы очков я ни набрал, первостепенное для меня — победа команды, её результат в таблице. А мои голы или передачи — это второстепенно.

Честно, в моём возрасте сравнения с Глушенковым делать рано. У меня только одна задача — закрепиться в составе. Хочу показывать стабильность каждый день, помогать команде. И далеко я не загадываю: победили — готовимся дальше.

Хочу немного абстрагироваться от повышенного внимания, но пока не получается. Стараюсь не обращать внимания и концентрироваться на тренировках и играх.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:09
первое время сложновато будет
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:39
Какое ещё внимание, его никто не знает.
Подумаешь, получилось сыграть пару матчей.
Парень, поосторожнее с самооценкой.
Ты ещё далеко не звезда
vgjbqc5uby5v
vgjbqc5uby5v
вчера в 12:28
По одному матчу трудно судить о каких-то достижениях.
drug01
drug01
вчера в 12:10
Надо просто не обольщаться от похвал играй смелее
Гость
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