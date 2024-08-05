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Андрей Мостовой объяснил, из-за чего «Зенит» так уверенно начал сезон

вчера, 11:12

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой назвал причины уверенного старта «сине-бело-голубых» в новом сезоне.

Хочется сказать — у нас Макс Глушенков появился (улыбается). Он и с дальней, и с ближней дистанции забивает. Пока идёт, надо этим пользоваться. Правда, надеюсь, он и дальше продолжит в том же духе.

Но вообще, есть уверенность в себе у всей команды. Плюс все хорошо сыгрались. Это на предсезонке уже было видно. Да и в сам сезон хорошо вкатились. Главное — продолжать так же, тренироваться и не слушать, когда говорят, что мы уже чемпионы.

Напомним, в трёх турах РПЛ и в матче Кубка России «Зенит» добыл стопроцентный результат. В этих играх клуб из Санкт-Петербурга забил 16 мячей и не пропустил (4:0, 4:0, 3:0, 5:0).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:13, ред.
Может всё банальней....
Зенит сыграл с 7-й...8-й...9-й..и 11-й командой прошлого первенства....

Сыграй он 4 матча с клубами из пятёрки лидеров....навряд ли Мостовой давал бы сейчас это интервью....
lotsman
lotsman
вчера в 13:13
Хорошо поработали над ошибками прошлого сезона, сменили тактику игры. Вендел перестал дурака валять, стал играть по краям, повысилась точность передач, за три тура шесть ассистов. Хорошо вписался в команда Латышонок. А перед ним Нино, Эракович и Барриос начинают перепасовку у ворот, притягивая на себя игроков соперника, а затем пас вперёд, в атаку, на Глушенкова, Венделла или Барриосса. Пока это всё хорошо работает. Впереди определяющие игры с Динамо и Спартаком. Они и покажут насколько всё удачно у Зенита.
adekvat
adekvat
вчера в 12:34
Начали сезон сильно, посмотрим что будет дальше.
7wey2qr4ktre
7wey2qr4ktre ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:21
Такое может произойти только в спартаке, оттого и в середине таблицы годами.
Вещий
Вещий
вчера в 11:42
Хорошо что не пропустили в этих матчах.... а то в прошлом сезоне совсем беда была с этим показателем.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:37
Чё-то он зря упомянул того о ком его не спрашивали, чую зависть и мысли об аренде
112910415
112910415
вчера в 11:22
Глушенков рулит, да
Capral
Capral
вчера в 11:17
Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность.
Глушенкову- Респект, но только не зазнавться!!!!!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 11:17
Потому что Мостового нет в составе.
555xmy8jjehq
555xmy8jjehq
вчера в 11:14
Прост игра идет, не так как в прошлом сезоне.
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