Андрей Мостовой объяснил, из-за чего «Зенит» так уверенно начал сезон

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой назвал причины уверенного старта «сине-бело-голубых» в новом сезоне.
Хочется сказать — у нас Макс Глушенков появился (улыбается). Он и с дальней, и с ближней дистанции забивает. Пока идёт, надо этим пользоваться. Правда, надеюсь, он и дальше продолжит в том же духе.
Но вообще, есть уверенность в себе у всей команды. Плюс все хорошо сыгрались. Это на предсезонке уже было видно. Да и в сам сезон хорошо вкатились. Главное — продолжать так же, тренироваться и не слушать, когда говорят, что мы уже чемпионы.
Напомним, в трёх турах РПЛ и в матче Кубка России «Зенит» добыл стопроцентный результат. В этих играх клуб из Санкт-Петербурга забил 16 мячей и не пропустил (4:0, 4:0, 3:0, 5:0).