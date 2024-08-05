Андрей Мостовой объяснил, из-за чего «Зенит» так уверенно начал сезон

Нападающий «Зенита» назвал причины уверенного старта «сине-бело-голубых» в новом сезоне.

Хочется сказать — у нас Макс Глушенков появился (улыбается). Он и с дальней, и с ближней дистанции забивает. Пока идёт, надо этим пользоваться. Правда, надеюсь, он и дальше продолжит в том же духе.

Но вообще, есть уверенность в себе у всей команды. Плюс все хорошо сыгрались. Это на предсезонке уже было видно. Да и в сам сезон хорошо вкатились. Главное — продолжать так же, тренироваться и не слушать, когда говорят, что мы уже чемпионы.