Жирков отреагировал на кричалку «„Зенит“ — позор российского футбола»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков высказался о кричалке «„Зенит“ — позор российского футбола»:
Не понимаю. А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Команда 11 раз подряд становилась чемпионом Германии, и ничего им не говорили. Тогда почему про «Зенит» кричат?
Но Жирков, дипломатично и хитро ушел от вопроса, и перевел стрелки на Баварию, которая, точно- никаким боком здесь не фигурирует. Меня, несколько удивляет другое. Если, на игре Факел-Зенит, эта кричалка, была, возможно к месту, то с какого перепугу, подобное скандирование прозвучало на матче Динамо-Кр.Советов?)))
У меня нет к Зениту- ни любви, ни ненависти, тем более, я не знаю российских реалий, когда говорят, что Зенит тратит народные деньги и тп. Я далек от этого, поэтому- ни подтвердить, ни опровергнуть это не могу. И еще. Зенит называют проектом Газпрома, a настоящий Зенит, якобы- остался в прошлом. А что, Динамо, в его нынешнем виде- не является проектом ВТБ??? Ну тогда давайте по чесноку, чтобы всё справедливо: ни от Зенита, ни от Динамо- ничего святого из прошлого не осталось!!!
Но Жирков, дипломатично и хитро ушел от вопроса, и перевел стрелки на Баварию, которая, точно- никаким боком здесь не фигурирует. Меня, несколько удивляет другое. Если, на игре Факел-Зенит, эта кричалка, была, возможно к месту, то с какого перепугу, подобное скандирование прозвучало на матче Динамо-Кр.Советов?)))
У меня нет к Зениту- ни любви, ни ненависти, тем более, я не знаю российских реалий, когда говорят, что Зенит тратит народные деньги и тп. Я далек от этого, поэтому- ни подтвердить, ни опровергнуть это не могу. И еще. Зенит называют проектом Газпрома, a настоящий Зенит, якобы- остался в прошлом. А что, Динамо, в его нынешнем виде- не является проектом ВТБ??? Ну тогда давайте по чесноку, чтобы всё справедливо: ни от Зенита, ни от Динамо- ничего святого из прошлого не осталось!!!