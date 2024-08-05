Жирков отреагировал на кричалку «„Зенит“ — позор российского футбола»

Бывший защитник «Зенита» высказался о кричалке «„Зенит“ — позор российского футбола»:

Не понимаю. А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Команда 11 раз подряд становилась чемпионом Германии, и ничего им не говорили. Тогда почему про «Зенит» кричат?