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Жирков отреагировал на кричалку «„Зенит“ — позор российского футбола»

вчера, 13:10

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков высказался о кричалке «„Зенит“ — позор российского футбола»:

Не понимаю. А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Команда 11 раз подряд становилась чемпионом Германии, и ничего им не говорили. Тогда почему про «Зенит» кричат?

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:05
Жирков просто единственный кто вообще обратил внимание на эту кричалку...
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:53
Вообще то в Германии Баварию много кто не любит. Примерно 50\50. Один из самых ненавистных клубов.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:21
Почему? Есть такое слово ЗАВИСТЬ.Давайте Зенита сильного не будет,не будет Динамо и что? В каждой лиге есть такие клубы,которые могут позволить расходы.
tigrok
tigrok ответ d7jbks6r6b59 (раскрыть)
вчера в 16:41, ред.
Хватит врать про Спартак 90-х. Какие российские клуба грабил Спартак? Назовите фамилии. Я помню только одного топового игрока, которого Спартак взял - Аленичев из Локомотива, потом из Спартака он попал в Порту и обеспечил им победу в финале ЛЧ. Ну, ещё Суслопаров из Торпедо, хотя он был не топовый. При этом Спартак сам снабжал другие команды своими топовыми игроками, например, Парфёнов в Динамо. Зачем Спартаку надо было грабить другие клубы, когда у Спартака было достаточно своих. У самого Спартака было много своих воспитанников: Титов, Тихонов, Черенков и тд и тд. Из неизвестных футболистов сделал топовыми: Карпина. Мостового, и тд и тд. Можно вспомнить чемпионство Ярцева с молодёжью. Кроме того, Спартак достойно выступал в ЛЧ, обыгрывая топ-клубы, а 6 побед из 6 до сих пор не могут повторить даже выдающиеся клубы.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:10
По этому вопросу я уже высказался. И кстате, именно, поэтому же вопросу- я и прекратил своё МНОГОЛЕТНЕЕ боление за Динамо...
В тонкости Зенита вникать не буду, поскольку, как уже говорил- в России не живу и многого не знаю. Но для меня, как и для многих порядочных людей, Зенит и Динамо, настоящие- были только в СССР!!!!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:05, ред.
Привет Виктор...!!! Да какие могут обиды если все исторически правда и по делу. Все нормально.
Вот все клубы РПЛ уважаю , с большим уважением и к их болельщикам...но с недавнего времени зенит перестал уважать. Игра этого клуба мне нравилась времен Аршавина и компании....ну а сейчас полный беспредел...
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 16:00
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 15:58
Я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как раз- в тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:57
— Так! Я не понял, Циля, почему моя бутылка коньяка наполовину пуста?!
— Потому что ты, Сёма, пессимист!
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:51, ред.
Привет, Володя!!!
Во многом с тобой согласен, кроме одного. По экономическим причинам или по политическим- никогда Спартаку не кричали позор!!! ПОДТВЕРЖДАЮ!!!!!!!

Но, чисто по футболным делам, в начале 80-х, кричали: "Федерация футбола не спасла Спартак от гола"!!! Это было после того, как Спартак вернулся в вышку в 1978г., и много своих мячей забивал из офсайдов, да, было такое, помню... Все команды в чемпионате СССР страдали и особенно киевляне, которые, на многие годы- стали главным и самым принципиальным соперником Спартака. А кричалку эту- придумали, как раз в Киеве...

Всем известно моё Уважительное отношение к Спартаку, но это- просто кусочек нашей Великой советской истории. Надеюсь без обид, Дружище?)))
dargo
dargo
вчера в 15:45
элементарная зависть, неумения воспринимать сегодняшние реалии российского футбола – это суть и содержание этих людей, которым не хватает тактичности и умение контролировать свой негативные эмоции
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ d7jbks6r6b59 (раскрыть)
вчера в 15:40, ред.
    Capral
    Capral ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 15:19
    Захаров собрал всех лучших- а получился бездарнейший фильм, после чего, у него с Гайдаем случился конфликт. После ШЕДЕВРА Гайдая, на это уродство смотреть больно...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:07
    Да пусть кричат. Как в той поговорке - Собаки лают, ветер носит, а караван идёт.
    d7jbks6r6b59
    d7jbks6r6b59 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 14:59, ред.
    Кстати Зенит сейчас это а-ля Спартак из 90-х.
    Почему вы это не вспоминаете?
    Спартак самая богатая команда из 90-х, которая грабила все клубы России и когда появилась возможность, то стали закупать легионеров и начали давать гражданство этим легионерам, как из ближнего так и дальнего зарубежья.
    Помню как Романцев из Тчуйсе русского делал.
    Или ты в то время тоже был далёк от нашего футбола и не в курсе всего?
    Ну, хотя опять же есть и другой ответ: "Это нечто иное".
    nubom
    nubom
    вчера в 14:50
    Когда в РПЛ подтянутся Торпедо и Родина:

    5r4n86gh97a6
    5r4n86gh97a6
    вчера в 14:49
    Это всё от зависти.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 14:34
    Зависть не хорошее чувство. Пусть кричат, статьи же о дискриминации Зенита нет.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 13:57
    Собака лает - караван идёт.
    Capral
    Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 13:42
    Однажды, Кайзер Франц сказал: "Бавария- Честь и Гордость немецкого футбола"!!!
    Но Жирков, дипломатично и хитро ушел от вопроса, и перевел стрелки на Баварию, которая, точно- никаким боком здесь не фигурирует. Меня, несколько удивляет другое. Если, на игре Факел-Зенит, эта кричалка, была, возможно к месту, то с какого перепугу, подобное скандирование прозвучало на матче Динамо-Кр.Советов?)))

    У меня нет к Зениту- ни любви, ни ненависти, тем более, я не знаю российских реалий, когда говорят, что Зенит тратит народные деньги и тп. Я далек от этого, поэтому- ни подтвердить, ни опровергнуть это не могу. И еще. Зенит называют проектом Газпрома, a настоящий Зенит, якобы- остался в прошлом. А что, Динамо, в его нынешнем виде- не является проектом ВТБ??? Ну тогда давайте по чесноку, чтобы всё справедливо: ни от Зенита, ни от Динамо- ничего святого из прошлого не осталось!!!
    mxzuka9rwvdy
    mxzuka9rwvdy ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 13:41
    Спартак тоже играл в ЛЧ со счетом 7-1.
    yyus5ft5qwnt
    yyus5ft5qwnt
    вчера в 13:39
      d97ccngpn7dd
      d97ccngpn7dd ответ Wolverhampton (раскрыть)
      вчера в 13:38
        Wolverhampton
        Wolverhampton
        вчера в 13:36
        Потому что Бавария не сидит на шее у государства!
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        вчера в 13:30, ред.
        Юра так и не понял почему они кричат.......))))))))))))....видимо далек от российского земного и питерского...на всея Руси
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 13:30
        Сравнил хрен с трамвайной ручкой... Юрик далеко уже не конь)))
        sihafazatron
        sihafazatron
        вчера в 13:29
        Ну баварии хоть в ЛЧ играет, а еще и побеждает там иногда!)) сравнил...
        ProKop92
        ProKop92
        вчера в 13:22
        Кричат, потому что имбицилы - завистники
        4eh8qmb9jqrp
        4eh8qmb9jqrp
        вчера в 13:14
          Гость
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