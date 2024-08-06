Альварес переходит в «Атлетико Мадрид»

Мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити» достигли соглашения по сумме трансфера за нападающего Хулиана Альвареса.
Переход обойдётся испанскому клубу в 70+25 миллионов евро с учётом бонусов. Это самая дорогая продажа в истории «горожан».
Мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити» достигли соглашения по сумме трансфера за нападающего Хулиана Альвареса.
Переход обойдётся испанскому клубу в 70+25 миллионов евро с учётом бонусов. Это самая дорогая продажа в истории «горожан».
Сити добился продажи на своих условий. По сравнению с тем, что предлагали в начале и сейчас большая разница. В 2022 году трансфер Альвареса обошелся Сити всего в 14 млн, а сейчас продают почти за 100 млн.
Сити добился продажи на своих условий. По сравнению с тем, что предлагали в начале и сейчас большая разница. В 2022 году трансфер Альвареса обошелся Сити всего в 14 млн, а сейчас продают почти за 100 млн.