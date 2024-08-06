Альварес переходит в «Атлетико Мадрид»

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вчера, 11:22

Мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити» достигли соглашения по сумме трансфера за нападающего .

Переход обойдётся испанскому клубу в 70+25 миллионов евро с учётом бонусов. Это самая дорогая продажа в истории «горожан».