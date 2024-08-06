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Альварес переходит в «Атлетико Мадрид»

вчера, 11:22

Мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити» достигли соглашения по сумме трансфера за нападающего Хулиана Альвареса.

Переход обойдётся испанскому клубу в 70+25 миллионов евро с учётом бонусов. Это самая дорогая продажа в истории «горожан».

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05 августа
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Все комментарии
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:34
Написано рекордная продажа Сити.Фелекса покупали больше 100
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:33
Диего решил перестроить и обновить команду и на это приятно смотреть! Матрасники капили одного изтлучших центральных защитников Испании Ле Нормана, центр поля готовы усилить Галлахером, а подписание Альвареса это вообще вишенка на торте! Альварес выбрал футбол вместо денег и трофеев, выбрал новый для себя вызов. Вообще, по манере игры, Альвпрес напоминает мне Агуэро и я надеюсь, Альварес принесет Атлетико столько же пользы, сколько его соотечественник! Удачи паучку в ЛаЛиге!
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 12:51
Правильно все делает, смысл ему сидеть на лавке, просирать годы молодые
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:32
Супер трансфер для Атлетико. Альварес несомненно стоит этих денег. Это крутой нап, уже доказавший свой высокий уровень в МС и в сборной Аргентины. Правильно, что ушел из Сити, не захотел сидеть под Холандом. В Атлетико он может стать лучшим бомбардиром и лидером команды и вырасти в большую звезду.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:32
Лалига становиться все интереснее
9z9b3npz39hk
9z9b3npz39hk
вчера в 12:10
лучше бы деревянного норвежца продали
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:07
А раз за Феликса Атлетико не платил более 100 млн евро??? Дикие суммы . Несколько лет назад из Ливерпуля в Барсу переходил абсолютный топ-флрвард с отличной статистикой...и за него заплатили около 70 млн... Теперь за среднего игрока столько спросят... Альварес получает шанс доказать что он топ-флрвард..а не на замену... Надеюсь что Симеоне найдет правильный подход талантливому аргентинцу
EIIiada
EIIiada
вчера в 11:52
Жалко терять такого игрока, но Альварес явно не хотел быть подменой Холанна, всё-таки у чемпиона мира есть амбиции. Удачи в новом клубе.

Сити добился продажи на своих условий. По сравнению с тем, что предлагали в начале и сейчас большая разница. В 2022 году трансфер Альвареса обошелся Сити всего в 14 млн, а сейчас продают почти за 100 млн.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:51
Атлетико нужен новый тренер.
Неужели этого не понимают хозяева?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:49
А так сит не плохо наварился на нем) Купили лямов за 15-20))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:48
Удачи в новом клубе, паучок!))
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 11:44
Браво! Трансферная компания Атлетико Мадрид радует на предстоящий сезон!
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:41
Возможно благодаря Хулиану Атлетико составит реальную конкуренцию в Испании
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:41
Ну сумма за него потраченная адекватна его игре.
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:36
Лучше Мораты! Правильное решение!
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