Замедление YouTube может повлиять на систему распределения призовых в РПЛ

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вчера, 11:30

Президент РПЛ рассказал о том, могут ли быть внесены изменения в систему распределения призовых из-за замедления YouTube в России.

Медийная активность клубов — один из показателей. Коррективы в системе распределения? Посмотрим. Это новшество, которое мы будем постепенно донастраивать. Тем более возникают такие существенные вещи, как замедление YouTube. Если будут проблемы, изменим систему. Есть возможность провести это через правление. Все будут в равных условиях. Альтернативы YouTube — ВК-видео или Rutube? Возможно. Есть разные варианты. Сейчас говорить об этом рано. Но мы подберём те, которые будут устраивать и нас, и клубы.