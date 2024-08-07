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Замедление YouTube может повлиять на систему распределения призовых в РПЛ

вчера, 11:30

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о том, могут ли быть внесены изменения в систему распределения призовых из-за замедления YouTube в России.

Медийная активность клубов — один из показателей. Коррективы в системе распределения? Посмотрим. Это новшество, которое мы будем постепенно донастраивать. Тем более возникают такие существенные вещи, как замедление YouTube. Если будут проблемы, изменим систему. Есть возможность провести это через правление. Все будут в равных условиях. Альтернативы YouTube — ВК-видео или Rutube? Возможно. Есть разные варианты. Сейчас говорить об этом рано. Но мы подберём те, которые будут устраивать и нас, и клубы.

10 июля РПЛ объявила об утверждении клубами модели распределения доходов и расходов в новом сезоне. В соответствии с ней из части коммерческих поступлений по действующим контрактам с партнёрами лиги будет сформирован призовой фонд для клубов по нескольким критериям: посещаемость и медиаактивность. Выплаты из него будут произведены после окончания сезона.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 11:53
Вот проблема ютуб замедляют, а рутуб так еще не разогнался.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:33
Ни хрена не понятно, кто кого там замедляет, кому сколько денег... Подожду пока кто-то что-нибудь более понятно объяснит))) да в целом мне плевать, лишь бы футбол был))
Гость
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