Бывшая любовница Уокера запросила с футболиста 356 тысяч фунтов через суд

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31 июля 2024, 14:33

Бывшая любовница защитника «Манчестер Сити» запросила с футболиста 356 тысяч фунтов через суд на содержание детей. Модель воспитывает сына и дочь футболиста.

Девушка хотела получить 30 тысяч фунтов на машину для няни, 30 тысяч фунтов на кондиционер и 31 тысячу фунтов на искусственное футбольное поле у дома.

В ходе заседания Уокер заявил, что уже потратил 4 миллиона фунтов на дом экс-любовницы и компенсировал ей более одного миллиона фунтов.

Суд отклонил большую часть требований девушки, обвинив её в легкомысленных тратах.