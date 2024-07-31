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Бывшая любовница Уокера запросила с футболиста 356 тысяч фунтов через суд

31 июля 2024, 14:33

Бывшая любовница защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера запросила с футболиста 356 тысяч фунтов через суд на содержание детей. Модель воспитывает сына и дочь футболиста.

Девушка хотела получить 30 тысяч фунтов на машину для няни, 30 тысяч фунтов на кондиционер и 31 тысячу фунтов на искусственное футбольное поле у дома.

В ходе заседания Уокер заявил, что уже потратил 4 миллиона фунтов на дом экс-любовницы и компенсировал ей более одного миллиона фунтов.

Суд отклонил большую часть требований девушки, обвинив её в легкомысленных тратах.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 07:07, ред.
Немудрено, что бывшая...

P.S. Подарил бы он ей грелку для пупка ... на дистанционном управлении..., глядишь, и судов бы не было.
_AgamagA_
_AgamagA_
31 июля в 23:15
А на искусственные губы почему не запросила?
Dauletbek
Dauletbek
31 июля в 21:32
Спортивная новость. Решение судьи разумное
Икарус
Икарус
31 июля в 19:09
Хоть где-то нормальные суды
sihafazatron
sihafazatron
31 июля в 14:35
Машина для няни?)))
Кондер за 30 тыс фунтов?)))
Молодец она))
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