Бывшая любовница Уокера запросила с футболиста 356 тысяч фунтов через суд

Бывшая любовница защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера запросила с футболиста 356 тысяч фунтов через суд на содержание детей. Модель воспитывает сына и дочь футболиста.
Девушка хотела получить 30 тысяч фунтов на машину для няни, 30 тысяч фунтов на кондиционер и 31 тысячу фунтов на искусственное футбольное поле у дома.
В ходе заседания Уокер заявил, что уже потратил 4 миллиона фунтов на дом экс-любовницы и компенсировал ей более одного миллиона фунтов.
Суд отклонил большую часть требований девушки, обвинив её в легкомысленных тратах.
P.S. Подарил бы он ей грелку для пупка ... на дистанционном управлении..., глядишь, и судов бы не было.
P.S. Подарил бы он ей грелку для пупка ... на дистанционном управлении..., глядишь, и судов бы не было.
Кондер за 30 тыс фунтов?)))
Молодец она))
Кондер за 30 тыс фунтов?)))
Молодец она))