Уход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» в числе самых дорогих вне топ-5 лиг

Transfermarkt представил сборную из самых дорогих переходов, совершённых клубами, которые не входят в 5 ведущих лиг мира.
Вратарь: Яссин Буну («Севилья» — «Аль-Хиляль», 21 млн евро).
Защитники: Роджер Ибаньес («Рома» — «Аль-Ахли», 30 млн), Аксель Витсель («Бенфика» — «Зенит», 40 млн), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити» — «Аль-Наср», 27,5 млн).
Полузащитники: Рубен Невеш («Вулверхэмптон» — «Аль-Хиляль», 55 млн), Фабиньо («Ливерпуль» — «Аль-Иттихад», 46,7 млн), Неймар (ПСЖ — «Аль-Хиляль», 90 млн), Малком («Зенит» — «Аль-Хиляль», 60 млн), Оскар («Челси» — «Шанхай Порт», 60 млн).
Нападающие: Александар Митрович («Фулхэм» — «Аль-Хиляль», 52,6 млн), Алекс Тейшейра («Шахтёр» — «Цзянсу Сунин», 50 млн).
Не бери 20 средних игроков которых никогда не продашь....
А бери одного но мастеровитого и у тебя поиграет и деньги с бонусом вернёшь....
Не бери 20 средних игроков которых никогда не продашь....
А бери одного но мастеровитого и у тебя поиграет и деньги с бонусом вернёшь....
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А Халка Зенит брал за 60 лямов вроде как
А Халка Зенит брал за 60 лямов вроде как