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Уход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» в числе самых дорогих вне топ-5 лиг

вчера, 17:44

Transfermarkt представил сборную из самых дорогих переходов, совершённых клубами, которые не входят в 5 ведущих лиг мира.

Вратарь: Яссин Буну («Севилья» — «Аль-Хиляль», 21 млн евро).

Защитники: Роджер Ибаньес («Рома» — «Аль-Ахли», 30 млн), Аксель Витсель («Бенфика» — «Зенит», 40 млн), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити» — «Аль-Наср», 27,5 млн).

Полузащитники: Рубен Невеш («Вулверхэмптон» — «Аль-Хиляль», 55 млн), Фабиньо («Ливерпуль» — «Аль-Иттихад», 46,7 млн), Неймар (ПСЖ — «Аль-Хиляль», 90 млн), Малком («Зенит» — «Аль-Хиляль», 60 млн), Оскар («Челси» — «Шанхай Порт», 60 млн).

Нападающие: Александар Митрович («Фулхэм» — «Аль-Хиляль», 52,6 млн), Алекс Тейшейра («Шахтёр» — «Цзянсу Сунин», 50 млн).

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Все комментарии
Migelito
Migelito
вчера в 20:28
Китайцы хоть немного окстились) Остались только арабы и Зеня. Ничего удивительного, страны мегабогатые
XtraDigger
XtraDigger
вчера в 20:04, ред.
А действительно, где переходЫ Халка, опять же где переход Витселя к желтоликим? А то, получается, на бумаге только за дорого покупали/продавали?)
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:36
Деньги к деньгам... Работорговля продолжается...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:30, ред.
Даже в русской валюте, от таких цифр, крыша едет...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:29
На заслуженном отдыхе!))
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:44
Китайцы во время очухались
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:42
Он этих денег стоит и весь сказ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:25
Мораль той басни такова....
Не бери 20 средних игроков которых никогда не продашь....
А бери одного но мастеровитого и у тебя поиграет и деньги с бонусом вернёшь....
29yzu6jgzgbw
29yzu6jgzgbw
вчера в 18:01
Он эту цену заслуживает своей игрой
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:54
Я с иронией.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:53
Так Хвичу никто и не покупал за большие не из Топ-5 лиг...
А Халка Зенит брал за 60 лямов вроде как
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:52
А Хвичка где? Продолжение говорить не буду- в рифму...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:47
А где Хульк?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:46
Главные транжиры верблюжатники, китайцы и Зенит!))
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