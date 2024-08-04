Уход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» в числе самых дорогих вне топ-5 лиг

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вчера, 17:44

Transfermarkt представил сборную из самых дорогих переходов, совершённых клубами, которые не входят в 5 ведущих лиг мира.

Вратарь: («Севилья» — «Аль-Хиляль», 21 млн евро).

Защитники: («Рома» — «Аль-Ахли», 30 млн), («Бенфика» — «Зенит», 40 млн), («Манчестер Сити» — «Аль-Наср», 27,5 млн).

Полузащитники: («Вулверхэмптон» — «Аль-Хиляль», 55 млн), («Ливерпуль» — «Аль-Иттихад», 46,7 млн), ( ПСЖ — «Аль-Хиляль», 90 млн), («Зенит» — «Аль-Хиляль», 60 млн), («Челси» — «Шанхай Порт», 60 млн).

Нападающие: («Фулхэм» — «Аль-Хиляль», 52,6 млн), («Шахтёр» — «Цзянсу Сунин», 50 млн).