Газизов: «Керимов оплатил всё, что связано с нашим стадионом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» отреагировал на информацию о том, что бизнесмен помогает клубу.

Керимов нам помогает, и большое ему спасибо за это! До этого говорил, что он оплатил всё, что связано с нашим стадионом, и эта сумма около 250 миллионов рублей. Все перестановки, которые выполнили на стадионе, были сделаны только благодаря Сулейману Абусаидовичу! Естественно, есть и дополнительная помощь.

Насчёт суммы я промолчу, потому что это не в моей компетенции. Но помощь от Керимова оказывается существенная. Тут без вопросов.