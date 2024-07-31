Газизов: «Керимов оплатил всё, что связано с нашим стадионом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что бизнесмен Сулейман Керимов помогает клубу.
Керимов нам помогает, и большое ему спасибо за это! До этого говорил, что он оплатил всё, что связано с нашим стадионом, и эта сумма около 250 миллионов рублей. Все перестановки, которые выполнили на стадионе, были сделаны только благодаря Сулейману Абусаидовичу! Естественно, есть и дополнительная помощь.
Насчёт суммы я промолчу, потому что это не в моей компетенции. Но помощь от Керимова оказывается существенная. Тут без вопросов.
Ранее появилась информация о том, что Керимов выделил «Динамо» миллион евро на покупку игроков.
Я лично знаю людей у которых больные дети прошли лечение за границей, за счёт средств мецената.
Спорту в республике он всегда уделял особое внимание!
Перечислять и перечислять...
Я лично знаю людей у которых больные дети прошли лечение за границей, за счёт средств мецената.
Спорту в республике он всегда уделял особое внимание!
Перечислять и перечислять...