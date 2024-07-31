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Газизов: «Керимов оплатил всё, что связано с нашим стадионом»

31 июля 2024, 15:46

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что бизнесмен Сулейман Керимов помогает клубу.

Керимов нам помогает, и большое ему спасибо за это! До этого говорил, что он оплатил всё, что связано с нашим стадионом, и эта сумма около 250 миллионов рублей. Все перестановки, которые выполнили на стадионе, были сделаны только благодаря Сулейману Абусаидовичу! Естественно, есть и дополнительная помощь.

Насчёт суммы я промолчу, потому что это не в моей компетенции. Но помощь от Керимова оказывается существенная. Тут без вопросов.

Ранее появилась информация о том, что Керимов выделил «Динамо» миллион евро на покупку игроков.

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Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_
31 июля в 23:09
Сулейман Абусаидович заслужил всю похвалу.
Я лично знаю людей у которых больные дети прошли лечение за границей, за счёт средств мецената.

Спорту в республике он всегда уделял особое внимание!
Перечислять и перечислять...
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