В купленном на Avito клубе сообщили об отсутствии проблем

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вчера, 13:22

Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев рассказал о состоянии клуба после смены владельца.

В прошлом месяце клуб был выставлен на продажу на площадке Avito, через некоторое время его приобрёл местный бизнесмен. Вскоре новым главным тренером команды стал бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков.

После приобретения клуба у нас никаких проблем нет. Руководство нас поддерживает во всех отношениях, нам сказали играть, а всё остальное, что нужно для качественного тренировочного процесса, будет нам предоставлено. С финансовой точки зрения проблем нет, всё устойчиво, есть стабильность, это здорово.

1 августа «Сокол» прошёл нижегородскую «Волну» в матче 1-го раунда Пути регионов Кубка России (1:1, 4:3 по пенальти). В следующем раунде коллективу предстоит встретиться на выезде с кировским «Динамо».