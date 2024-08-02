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ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4 2024

В купленном на Avito клубе сообщили об отсутствии проблем

вчера, 13:22

Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев рассказал о состоянии клуба после смены владельца.

В прошлом месяце клуб был выставлен на продажу на площадке Avito, через некоторое время его приобрёл местный бизнесмен. Вскоре новым главным тренером команды стал бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков.

После приобретения клуба у нас никаких проблем нет. Руководство нас поддерживает во всех отношениях, нам сказали играть, а всё остальное, что нужно для качественного тренировочного процесса, будет нам предоставлено. С финансовой точки зрения проблем нет, всё устойчиво, есть стабильность, это здорово.

1 августа «Сокол» прошёл нижегородскую «Волну» в матче 1-го раунда Пути регионов Кубка России (1:1, 4:3 по пенальти). В следующем раунде коллективу предстоит встретиться на выезде с кировским «Динамо».

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Сокол Казань
Источник: tass.ru
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Все комментарии
6bemp2w8xzmm
6bemp2w8xzmm
вчера в 14:06
Лишь деньги не разворовали и играть не перестали.
shlomo
shlomo
вчера в 13:54
Ну вот... а говорят что деньги в футболе не самое главное.... :))))... появились деньги и теперь нет проблем.
drug01
drug01
вчера в 13:26
Дела налаживаются это хорошо! Впереди много игр, удачи!!!
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