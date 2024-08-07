Тренер «Челси» раскрыл, как пытается решить проблему с пропущенными голами

Главный тренер «Челси» рассказал о работе над решением проблемы в команде с большим количеством пропущенных голов.

В прошлом сезоне лондонцы пропустили 63 мяча в АПЛ .

Одна из моих первых встреч с командой была посвящена количеству пропущенных голов в прошлом году, когда линия защиты была очень высокой. Мы не работаем над такими высокими оборонительными линиями. Это вошло в привычку с прошлого года или несколько лет назад, я не знаю.

Мы пытаемся немного опустить линию защиты, обычно на четыре-пять метров, просто чтобы иметь некоторое преимущество. В прошлом году мы уже пропустили много голов из-за этой проблемы. Надеюсь, мы сможем решить её очень скоро.