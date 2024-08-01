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Семак: «У „Ростова“ агрессивный футбол, против него всегда приятно играть»

вчера, 11:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 17:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит подготовка команды к матчу 3-го тура РПЛ против «Ростова».

Готовимся, исходя из последних матчей — с последнего тура в прошлом сезоне прошло много времени. Так что ориентируемся на нынешнее состояние. Какие‑то команды больше меняются, какие‑то меньше. Знаем, как играет «Ростов», они знают, как играем мы. У «Ростова» агрессивный футбол, против таких соперников всегда приятно играть. Так что ждём интересной встречи.

Два игрока, которые, скорее всего, не сыграют против «Ростова» — это Ахметов, который продолжает восстановление и фрагментарно уже работает в общей группе, и Родригао. Его возращения ждали раньше; к сожалению, оно затягивается, но в ближайшем будущем ждём его.

Мы знаем, над чем работать. Мы никогда не привязывались к результату, исходим из качества нашей игры. Это более важный фактор. Если будем заслуживать, значит будем забивать и побеждать.

Напомним, данный матч состоится в Санкт-Петербурге 3 августа.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 11:57
У Ростова- силовой футбол, прежде всего, И силовой состав, за исключением отдельных игроков. А Семак, по ходу- соломку стелит, а если, а вдруг... Такой Ростов как сейчас, Зенит обязан побеждать, однозначно, имея такой могучий состав. Но вот беда- тренер не очень крутой и не прогрессирующий. Вся надёга- на Умницу Глушенкова... Но, если Карпину удастся закрыть Максима- тогда дело швах.
zfs868p354a4
zfs868p354a4
вчера в 11:56
Помнится как Ростов на шесть штук нарывался в Питере.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:50
Приятно играть...?
Особенно когда судья правильно свистит!?)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:41
У Ростова агрессивный прессинг, а не футбол. Атака Ростова не такая уж и агрессивная, как у московских клубов, например
Гость
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