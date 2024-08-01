Семак: «У „Ростова“ агрессивный футбол, против него всегда приятно играть»

Главный тренер «Зенита» рассказал, как проходит подготовка команды к матчу 3-го тура РПЛ против «Ростова».

Готовимся, исходя из последних матчей — с последнего тура в прошлом сезоне прошло много времени. Так что ориентируемся на нынешнее состояние. Какие‑то команды больше меняются, какие‑то меньше. Знаем, как играет «Ростов», они знают, как играем мы. У «Ростова» агрессивный футбол, против таких соперников всегда приятно играть. Так что ждём интересной встречи.

Два игрока, которые, скорее всего, не сыграют против «Ростова» — это Ахметов, который продолжает восстановление и фрагментарно уже работает в общей группе, и Родригао. Его возращения ждали раньше; к сожалению, оно затягивается, но в ближайшем будущем ждём его.

Мы знаем, над чем работать. Мы никогда не привязывались к результату, исходим из качества нашей игры. Это более важный фактор. Если будем заслуживать, значит будем забивать и побеждать.