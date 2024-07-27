Фонсека: «Могу гарантировать на 100%, что вы увидите атакующий „Милан“»

Главный тренер «Милана» рассказал о том, какой футбол будет ставить команде.

Я могу гарантировать вам на 100%, что вы увидите атакующий «Милан», который доминирует в матчах, быстро возвращает мяч и вызывает гордость у своих болельщиков. Мы будем обороняться иначе, чем в прошлом сезоне, я не хочу проводить сравнения, но это будет по-другому, мы должны прибавить здесь, если хотим победить.