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Фонсека: «Могу гарантировать на 100%, что вы увидите атакующий „Милан“»

вчера, 09:58

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека рассказал о том, какой футбол будет ставить команде.

Я могу гарантировать вам на 100%, что вы увидите атакующий «Милан», который доминирует в матчах, быстро возвращает мяч и вызывает гордость у своих болельщиков. Мы будем обороняться иначе, чем в прошлом сезоне, я не хочу проводить сравнения, но это будет по-другому, мы должны прибавить здесь, если хотим победить.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:29
День Добрый!Посмотрим что получится! В Шахтере хорошо получалось!Это точно!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 10:38
Приветствую!!!
Если вспомнить как он работал в Шахтере, то надо признать, что серьезного дисбаланса в линиях у него не было. Команда неплохо, фантазийно атаковала и достаточно неплохо оборонялась. Шахтер действительно играл в атакующий футбол и надо сказать очень привлекательный. Но, это было в ЧУ, а как будет в Серии А не знаю. Хотя, в такой Серии А как сейчас, и в итальянском, хромающем футболе, думаю, у Фонсеке должно получиться. Но, в любом случае- ответственность большая- это Милан...
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:01
А так это хорошо а вот с Обороной что будет
Гость
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