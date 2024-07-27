Фонсека: «Могу гарантировать на 100%, что вы увидите атакующий „Милан“»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека рассказал о том, какой футбол будет ставить команде.
Я могу гарантировать вам на 100%, что вы увидите атакующий «Милан», который доминирует в матчах, быстро возвращает мяч и вызывает гордость у своих болельщиков. Мы будем обороняться иначе, чем в прошлом сезоне, я не хочу проводить сравнения, но это будет по-другому, мы должны прибавить здесь, если хотим победить.
Если вспомнить как он работал в Шахтере, то надо признать, что серьезного дисбаланса в линиях у него не было. Команда неплохо, фантазийно атаковала и достаточно неплохо оборонялась. Шахтер действительно играл в атакующий футбол и надо сказать очень привлекательный. Но, это было в ЧУ, а как будет в Серии А не знаю. Хотя, в такой Серии А как сейчас, и в итальянском, хромающем футболе, думаю, у Фонсеке должно получиться. Но, в любом случае- ответственность большая- это Милан...
Если вспомнить как он работал в Шахтере, то надо признать, что серьезного дисбаланса в линиях у него не было. Команда неплохо, фантазийно атаковала и достаточно неплохо оборонялась. Шахтер действительно играл в атакующий футбол и надо сказать очень привлекательный. Но, это было в ЧУ, а как будет в Серии А не знаю. Хотя, в такой Серии А как сейчас, и в итальянском, хромающем футболе, думаю, у Фонсеке должно получиться. Но, в любом случае- ответственность большая- это Милан...