Тен Хаг готов передвинуть Санчо в центр нападения

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о возможной игре в центре нападения.

Сможет ли Санчо сыграть впереди против «Сити» на «Уэмбли»? Да, иначе мы бы не использовали его там.

Это вариант на тот случай, если у Расмуса [Хёйлунда] не получится выйти на поле. Но, разумеется, Джошуа Зиркзее готовится, он начал тренироваться, однако стоит учитывать, что он тренируется не так долго, так что это займет время, и ему необходимо адаптироваться к английскому футболу и нашему стилю игры.

Конечно, Джейдон может играть в роли центрфорварда. Мы знаем, что он способен играть на флангах, но также и ложного нападающего.

Маркус [Рэшфорд] делал это [играл как нападающий] раньше, может и сейчас, это тоже вариант. Но я полагаю, что он наиболее продуктивен слева, продвигаясь с фланга. Оттуда он эффективнее всего.

У нас есть и другие варианты. Есть Бруну Фернандеш, который также способен играть как форвард.