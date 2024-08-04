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Тен Хаг готов передвинуть Санчо в центр нападения

вчера, 13:39

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможной игре Джейдона Санчо в центре нападения.

Сможет ли Санчо сыграть впереди против «Сити» на «Уэмбли»? Да, иначе мы бы не использовали его там.

Это вариант на тот случай, если у Расмуса [Хёйлунда] не получится выйти на поле. Но, разумеется, Джошуа Зиркзее готовится, он начал тренироваться, однако стоит учитывать, что он тренируется не так долго, так что это займет время, и ему необходимо адаптироваться к английскому футболу и нашему стилю игры.

Конечно, Джейдон может играть в роли центрфорварда. Мы знаем, что он способен играть на флангах, но также и ложного нападающего.

Маркус [Рэшфорд] делал это [играл как нападающий] раньше, может и сейчас, это тоже вариант. Но я полагаю, что он наиболее продуктивен слева, продвигаясь с фланга. Оттуда он эффективнее всего.

У нас есть и другие варианты. Есть Бруну Фернандеш, который также способен играть как форвард.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 20:30
Главное, ленивого казимира не выпустить на матч. Тогда Онана точно не меньше 3 шаров высунет.
Baggio R.
Baggio R. ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 18:38
У "датского бревна" так-то травма.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:31
А отчего же датское бревно бастует? В самый ответственный момент слился? Впереди матч за Суперкубок! Впрочем, толку от него и так немного! Так, беготня бессмысленная!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:36
Тен Хаг двигает Санчо...)
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