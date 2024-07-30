«Надо улучшать игру во всех фазах». Семак раскритиковал футбол «Зенита» после идеального старта

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вчера, 00:16

Забили 12 голов в трёх матчах, но тренеру этого мало.

Тренер очень боится шапкозакидательства

Разгромы всегда опасны для фаворита, который имеет в анамнезе недооценку соперников. Многократный чемпион Семак боится, что его латиноамериканцы проведут несколько матчей, забив по четыре мяча в каждом, и успокоятся, начнут отлынивать на тренировках. Во всех поединках были отрезки, когда тренеру не нравилось происходящее на поле. Даже в игре против «Рубина», пока казанцы не устали, не было качественного преимущества «Зенита», только количественное из-за владения мячом. Семак прекрасно знает свою команду, где хватает новичков и немало ребят с перепадами формы. Поэтому так комментирует новый разгром в РПЛ :

Глобально нужно улучшать наши действия практически во всём. Проблемы есть всегда. Может, пока они не бросаются в глаза, но мы видим недочеты.

Семак не простил команде прошлый нервный сезон. Финиш получился сказочным, добрали два трофея к победе в Суперкубке, у «Зенита» первый в истории требл. Но успеха добились в последнем туре, поскольку «Динамо» не забило «Краснодару» один мяч. Сергей Богданович, как ни странно, прав в своей критике. Если брать основные фазы игры – позиционную оборону и атаку, выход из защиты и возвращение к своим воротам, то у «Зенита» по-прежнему немало проблем во всех составляющих. Отсюда решение потратиться на новичков и ожидание трансферов. Тренерский штаб запросил хавбека Илича и форварда Соболева, чтобы всегда был выбор в центре и в атаке.

«Зениту» по-прежнему не хватает ударов

Понятно, что по парочке матчей нельзя делать окончательные выводы. У «Зенита» три игры с финалом Суперкубка и 12 мячей могут ввести в заблуждение. Против «Краснодара» команда Семака нанесла 11 ударов, из которых 4 – в створ ворот. Реализация 100 %. С «Крыльями Советов» 7 из 10 ударов в створ, 4 выстрела стали голами. В матче в Казани «Рубин» допустил всего 8 ударов. «Зенит» реализовал 80 % метких попыток, четыре из пяти ударов в створ. На длительной дистанции так не бывает. Реже бьет по воротам в РПЛ , чем «Зенит», только ЦСКА . А уже во вторник у Семака домашний матч против злого после неудач и упрямого «Факела» в Кубке страны. «Зенит» не сможет всегда идеально распределять силы, отдыхать прямо по ходу матчей, как любят Клаудиньо и Вендел. Играть с места тоже не всегда получится. Кассьерра не Кейн, чтобы демонстрировать безупречную реализацию моментов годами. «Зенит» выжимает максимум, но Семак помнит – так случалось не всегда. У чемпионов, хотя заявление может показаться смешным, мало атак с хорошим выходом на ударную позицию. Забивали навесами в сторону ворот и после явных ошибок соперников. Но Семаку не нравится, что нет четкого рисунка от Латышонка к Кассьерре. Окольные пути не всегда сработают. Вендел и Глушенков не могут вечно идеально открываться.

Семак ждёт экзамен по действиям в обороне

У «Зенита» примитивный метод защиты – бразильский. Контроль мяча. А черновая работа на Барриосе, ведь Вендел и Клаудиньо не будут стелиться в подкатах. Но не подумайте, что соперники не могут подойти к Латышонку. По воротам чемпионов наносят по 12.5 ударов за игру. А ведь даже «Крылья Советов» и «Рубин» организовали больше атак с ударами, чем сама команда Семака. Разумеется, опытный тренер всё это заметил. Также у «Зенита» привычно не лучший высокий прессинг. Глушенков любит рискованные решения, но не фанат отрабатывать в обороне. Бывают серии поединков, когда все складывается идеально, а глаз тренера видит много разночтений. Соперники не среагировали, но для Семака самый важный матч – следующий. После «Факела» сыграют против «Ростова» и «Динамо» из Москвы в чемпионате. Карпин и Личка – достойные соперники, пускай в Санкт-Петербурге у многих дрожат коленки. Семак, если смотреть не только на счет на табло, переживает по делу. Много раз было, что у «Зенита» после легкой серии случались необъяснимые поединки, где коллекционировали собственные слабости. Мало ударов, долго кружат с мячом без продуктивного завершения. Высокий прессинг «Зенита» с Педро, Клаудиньо и Глушенковым не является проблемой для сильных соперников. Речь об очевидном фаворите, как год назад. Но Семак боится, что его команда зазнается. Оборону голкипера Латышонка пока толком не проверили. Хотя после прошлого сезона все знают, что «Зенит» умеет ошибаться у своих ворот.

«Зенит» побаивается играть вторым номером