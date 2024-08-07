Полузащитник Башич объяснил, в чём главное преимущество «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич считает, что искусственный газон является преимуществом южноуральцев.
Мы действительно уже привыкли играть на искусственном газоне. Сопернику приходится каждый раз адаптироваться. К тому же там наши болельщики. Видно, что искусственный газон — очевидное преимущество «Оренбурга». Играем лучше, чем на выезде.
Напомним, после трёх туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе четыре очка.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов назвал главный минус Первой лиги.
Искусственный газон сейчас по качеству очень хороший.
Он мало чем отличается от обычного натурального газона.
А победа в первом туре над Спартаком просто случайность.
Искусственный газон сейчас по качеству очень хороший.
Он мало чем отличается от обычного натурального газона.
А победа в первом туре над Спартаком просто случайность.