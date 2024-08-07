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Полузащитник Башич объяснил, в чём главное преимущество «Оренбурга»

вчера, 13:29

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич считает, что искусственный газон является преимуществом южноуральцев.

Мы действительно уже привыкли играть на искусственном газоне. Сопернику приходится каждый раз адаптироваться. К тому же там наши болельщики. Видно, что искусственный газон — очевидное преимущество «Оренбурга». Играем лучше, чем на выезде.

Напомним, после трёх туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе четыре очка.

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ptfeu7799hy2
ptfeu7799hy2
вчера в 14:19
С такой игрой Оренбурга трудно найти какие-то преимущества, а поле это не преимущество команды, а недоработка руководства РПЛ, все команды должны играть в равных условиях. Не должно быть искусственных полей в РПЛ.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:01
Нет у Оренбурга никакого преимущества.
Искусственный газон сейчас по качеству очень хороший.
Он мало чем отличается от обычного натурального газона.
А победа в первом туре над Спартаком просто случайность.
Гость
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