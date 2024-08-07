Полузащитник Башич объяснил, в чём главное преимущество «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» считает, что искусственный газон является преимуществом южноуральцев.

Мы действительно уже привыкли играть на искусственном газоне. Сопернику приходится каждый раз адаптироваться. К тому же там наши болельщики. Видно, что искусственный газон — очевидное преимущество «Оренбурга». Играем лучше, чем на выезде.