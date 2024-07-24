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Матч махачкалинского «Динамо» с «Пари НН» могут перенести в другой город

вчера, 13:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари НН04.08.2024 в 20:30 Не начался

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, матч 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» может быть перенесён в другой город из-за выгоревшей травы и проблем с турникетами на «Анжи-Арене» в Каспийске.

Игра может пройти в Грозном, Сочи или Калининграде.

Сегодня готовность стадиона проинспектируют сотрудники РФС и РПЛ.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:53
А как это поможет НиНо, который второй год во главе с бывшим замгубернатора стучится в пердив?
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 16:32
Вопрос решён!Игра будет на Анжи-Арене!
7kzch842gckb
7kzch842gckb
вчера в 16:30
Вопрос решён!Игра будет на Анжи-Арене!
adekvat
adekvat
вчера в 16:21
В Грозном у Динамо будет больше болельщиков.
Сп62
Сп62
вчера в 15:43
Срочно траву покрасить в зелёный.
TheBoLt
TheBoLt ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:41, ред.
Я так полагаю, аэропорт. Так вообще могли не в Сочи, а в Краснодаре на роскошном стадионе провести, но аэропорт закрыт. В Сочи ужасное поле, у Балтики тоже не лучшее. Я бы лучше предложил или Грозный, или Волгоград, где суперкубок играли. И до Махачкалы ближе для болельщиков, чем Сочи)

upd. Кстати, Динамо Махачкала играет в эти выходные в Краснодаре, могли бы и остаться на недельку. Почему бы и нет?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:23
А почему и не в Нальчике...?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:01
Конечно это не дело уже в начале чемпионата сталкиваться с проблемами касающихся газона , а уж тем более каких то там турникетов , на а так - Добро пожаловать в Калининград!
Вещий
Вещий
вчера в 13:56
Жара, вот выгорела трава, а вот турникеты это уже вина сотрудников стадиона...
Гость
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