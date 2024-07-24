Матч махачкалинского «Динамо» с «Пари НН» могут перенести в другой город

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, матч 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» может быть перенесён в другой город из-за выгоревшей травы и проблем с турникетами на «Анжи-Арене» в Каспийске.
Игра может пройти в Грозном, Сочи или Калининграде.
Сегодня готовность стадиона проинспектируют сотрудники РФС и РПЛ.
upd. Кстати, Динамо Махачкала играет в эти выходные в Краснодаре, могли бы и остаться на недельку. Почему бы и нет?
upd. Кстати, Динамо Махачкала играет в эти выходные в Краснодаре, могли бы и остаться на недельку. Почему бы и нет?