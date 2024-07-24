Матч махачкалинского «Динамо» с «Пари НН» могут перенести в другой город

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вчера, 13:52

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, матч 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» может быть перенесён в другой город из-за выгоревшей травы и проблем с турникетами на «Анжи-Арене» в Каспийске.

Игра может пройти в Грозном, Сочи или Калининграде.