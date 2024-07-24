Стадион махачкалинского «Динамо» допустили к проведению матчей

По информации источника со ссылкой на пресс-службу РПЛ, стадион «Анжи-Арена» в Каспийске, который является домашним для махачкалинского «Динамо», допущен к проведению матчей Премьер-Лиги и Кубка России.
Ранее появилась информация о том, что домашний матч махачкалинского клуба с «Пари НН» в 3-м туре чемпионата России может быть перенесён в Грозный, Калининград или Сочи из-за проблем с газоном и турникетами.
Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей приняла решение о допуске стадиона в Каспийске для проведения матчей Кубка России и чемпионата России. В настоящее время соответствующие службы клуба при поддержке и контроле со стороны РПЛ проводят комплекс реновационных мероприятий, чтобы не возникло оснований для переноса матча 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» на другой стадион. Вместе с тем члены комиссии будут регулярно следить за состоянием поля в Каспийске. Здоровье футболистов всегда было и есть в приоритете для лиги. Кроме того, клуб гарантирует замену футбольного покрытия в зимнюю паузу чемпионата России.
Ну что там может быть с турникетами? Это придирки!
Удачи дагестанцам!
Ну что там может быть с турникетами? Это придирки!
Удачи дагестанцам!
А в 3 туре Нижний отберёт очки.)
А в 3 туре Нижний отберёт очки.)