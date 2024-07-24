Стадион махачкалинского «Динамо» допустили к проведению матчей

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вчера, 17:16

По информации источника со ссылкой на пресс-службу РПЛ , стадион «Анжи-Арена» в Каспийске, который является домашним для махачкалинского «Динамо», допущен к проведению матчей Премьер-Лиги и Кубка России.

Ранее появилась информация о том, что домашний матч махачкалинского клуба с «Пари НН» в 3-м туре чемпионата России может быть перенесён в Грозный, Калининград или Сочи из-за проблем с газоном и турникетами.