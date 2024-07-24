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Стадион махачкалинского «Динамо» допустили к проведению матчей

вчера, 17:16
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари НН04.08.2024 в 20:30 Не начался

По информации источника со ссылкой на пресс-службу РПЛ, стадион «Анжи-Арена» в Каспийске, который является домашним для махачкалинского «Динамо», допущен к проведению матчей Премьер-Лиги и Кубка России.

Ранее появилась информация о том, что домашний матч махачкалинского клуба с «Пари НН» в 3-м туре чемпионата России может быть перенесён в Грозный, Калининград или Сочи из-за проблем с газоном и турникетами.

Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей приняла решение о допуске стадиона в Каспийске для проведения матчей Кубка России и чемпионата России. В настоящее время соответствующие службы клуба при поддержке и контроле со стороны РПЛ проводят комплекс реновационных мероприятий, чтобы не возникло оснований для переноса матча 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» на другой стадион. Вместе с тем члены комиссии будут регулярно следить за состоянием поля в Каспийске. Здоровье футболистов всегда было и есть в приоритете для лиги. Кроме того, клуб гарантирует замену футбольного покрытия в зимнюю паузу чемпионата России.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:12
Приятная новость для болельщиков
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:41
Да это должно протекать как само собою разумеющееся!
Ну что там может быть с турникетами? Это придирки!
Удачи дагестанцам!
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:01
Наконец-то! Успехов Махачкале
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:54
Хорошие новости. Удачи Динамо в РПЛ.
А в 3 туре Нижний отберёт очки.)
bdyemh268uhz
bdyemh268uhz
вчера в 17:53
Это хорошая новость для дагестанского клуба, который недавно вышел в РПЛ из Первой лиги.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:32
Ну и слава Богу. А теперь пожелаю только Удачи Динамо Махачкала.
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