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Агент Карраскаля: «Наличие интереса от какого-либо клуба ничего не меняет»

вчера, 13:02

Агент полузащитника «Динамо» и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля Пабло Боселли отреагировал на информацию о том, что его клиент может перебраться в Бразилию.

Это неправда. Хорхе хочет остаться в «Динамо». На данный момент никаких планов уходить нет. Наличие интереса от какого-либо клуба ничего не меняет. Игрок останется в «Динамо».

Напомним, Карраскаль вернулся в расположение «бело-голубых» 31-го июля и уже сыграл в матче 3-го тура РПЛ против «Акрона».

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:21
Володя. привет, ты извини меня старого буквоеда. Но там написано.. Неправда, что он "МОЖЕТ перебраться в Бразилию", а не "ЖЕЛАЕТ" туда перебраться как ты интерпретировал. Но согласись, что "может и " "желает" - это разные вещи.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:55
Привет, Володя!!!
Да понятно, согласен с тобой. Собственно, я точно таже и написал...)))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:51
Виктор, привет! "не правда" это о том, что Карраскаль желает перебраться в Бразилию. Конечно, ему и не только ему, в России платят ещё, как я это называю, северную надбавку. Иначе этих ребят в Россию не заманишь.
Capral
Capral
вчера в 13:18
Говорит, что это неправда, но тут же, говорит, что наличие какого-то интереса, ничего не меняет. Понятно, что интерес есть и он будет, и возможно от серьезных клубов... На такого игрока- нельзя, невозможно не обратить внимания. Одно странно- почему он столько времени в России. Я не знаю его зарплату и знать не желаю, но уверен, что в Бразилии, да пожалуй и в Европе, больше, чем у банкиров ему нигде не заплатят, даже, несмотря на его безусловный талант.
Гость
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