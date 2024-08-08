Агент Карраскаля: «Наличие интереса от какого-либо клуба ничего не меняет»

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вчера, 13:02

Агент полузащитника «Динамо» и сборной Колумбии Пабло Боселли отреагировал на информацию о том, что его клиент может перебраться в Бразилию.

Это неправда. Хорхе хочет остаться в «Динамо». На данный момент никаких планов уходить нет. Наличие интереса от какого-либо клуба ничего не меняет. Игрок останется в «Динамо».