Агент Карраскаля: «Наличие интереса от какого-либо клуба ничего не меняет»

Агент полузащитника «Динамо» и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля Пабло Боселли отреагировал на информацию о том, что его клиент может перебраться в Бразилию.
Это неправда. Хорхе хочет остаться в «Динамо». На данный момент никаких планов уходить нет. Наличие интереса от какого-либо клуба ничего не меняет. Игрок останется в «Динамо».
Напомним, Карраскаль вернулся в расположение «бело-голубых» 31-го июля и уже сыграл в матче 3-го тура РПЛ против «Акрона».
Да понятно, согласен с тобой. Собственно, я точно таже и написал...)))
Да понятно, согласен с тобой. Собственно, я точно таже и написал...)))