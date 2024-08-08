Соболев испортит «Спартаку» сезон, если не уйдёт. Прощания с Джикией и Промесом – верные решения

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сегодня, 11:58

Станкович не держится за прошлое «красно-белых».

«Спартак» запоздал с чисткой состава

Промеса стоило отпустить намного раньше. Найти ему клуб в стране, откуда нет экстрадиции в Нидерланды. Пусть бы адвокаты Промес решали, как ему поступать дальше. Вместо этого «Спартак» потерял игрока и деньги. Голландец в ОАЭ сбежал с места ДТП . В результате не выпустили из страны, где москвичи провели сборы. Пусть это жёсткая оценка, но менеджерам «Спартака» в итоге случайно повезло с хулиганом.

Упростили принятие решения, которое давно назрело. Кто играет в гангстера, тот не должен выступать за клуб с великой историей. Вопрос чести и самоуважения «Спартака». Теоретически клуб мог продлить с Промесом контракт и ждать, что его вытащат адвокаты. Но Станкович правильно сделал, что отверг такой вариант. А известный нигериец Мозес ходил по полю пешком в прошлом сезоне, тоже стоило попрощаться раньше.

С капитаном Джикией всё сложнее. Тут сработал сербский блат. Защитник Бабич левша и любит играть по соответствующему краю в центре обороны. Но Станкович принимал решение также на основании информации о поведении капитана Джикии, когда тот оказался на лавке. Проблема истории конфликта Абаскаля и Георгия в том, что умный центральный защитник выбрал токсичное поведение, перестав быть игроком основы.

Джикия не нашёл себе место в «Реале» или «Баварии» после ухода из «Спартака». Многие, кого клуб отпустил этим летом – Промес, Мозес, Джикия, Крал, Классен, Бальде и Тавареш, не собирались выкладываться за «красно-белых» на сто процентов. Из семёрки некоторые футболисты, вроде Алекса Крала, не планировали возвращаться из аренд. Также аналитики Станковича «зарезали» шансы на прогресс латераля Тавареша.

Не только Соболев наработал на уход

«Зенит» разыграл Соболева. Поссорил Александра со «Спартаком», где форвард был вице-капитаном. Но поскольку Кассьерра стартовал в сезоне с голами и передачами, а у петербуржцев есть альтернативные варианты на острие атаки, то Соболев оказался в дураках. Игрок не тренируется со «Спартаком». Переговоры с «Зенитом» зашли в тупик. Александр теряет форму, время и потерял уважение фанатов «красно-белых».

Проблема скандальных и недовольных футболистов – влияют на весь коллектив. Когда не идёт игра, то такие ребята, как Дзюба и Соболев, сгоняют злость на окружающих коллегах. Плохой тип темперамента, когда надо собраться и перекрыть прошлый неудачный сезон. Станкович, учитывая его огромный опыт игры с суперзвёздами в «Интере» и «Лацио», мгновенно просканировал Соболева и сразу понял его суть.

Александру не стоило портить себе репутацию выходками на поле. Именно плохие отзывы людей из «Спартака» оставили его без контракта с середняком Ла Лили или Серии А. Если прилежного Чалова не забрали в топ-5, то Соболеву сложно в 27 лет найти себе зарубежную команду, где не повторит судьбу Кокорина в «Фиорентине». Плохая ситуация для центрального нападающего. Станкович ему не доверяет.

Также разыгрался Угальде, которому не хватало напарника в стиле Барко. Нашли новичка с невероятными требования на фланг, куда подписали Маркиньоса. Станкович строит свою атаку, в подвижной линии не нужен тяжёлый Соболев, когда на лавке Жозе. Ямайцу Николсону тоже ищут клуб. А ещё одним видным легионером, с которым лучше расстаться, оказался Хесус Медина. Ему нет места в основе.

Станковичу нужны новые футболисты

Даже группа игроков, которые останутся – Зиньковский, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Чернов и Дуарте, могут быть недостаточно сильными для выполнения чемпионских задач. Хлусевич и Денисов, если именно они проведут сезон на правом фланге в борьбе за место в основе, тоже не самые лучшие варианты, если цель Станковича – чемпионство. Так что прощание с теми, кто требовал большего внимания, это лишь первый шаг.

Немного удивляет, что «Спартак» закупает игроков на фланги и пока игнорирует ключевой трансфер после подписания плеймейкера Барко. Разумеется, речь о позиции пасующего опорного хавбека. Умяров и Пруцев могут делить центр поля между собой, если играть по схеме «4-2-3-1». Но будут матчи, где нужен мастер жёсткого отбора мяча. Тогда два молодых российских хавбека не справятся с задачами тренера.

У ворот «Спартака» на старте сезона были опасные моменты. Опытный Чернов точно не вырастет, хотя достойно подменяет Дуарте. «Красно-белые» вышли на рынок защитников, ведь Станкович после матча с «Оренбургом» понял суть своей новой команды. «Спартак» будут перестраивать масштабно и под нового главного тренера. А если выделяют деньги на новичков, то должны думать о серии важных расставаний.

Медина, Соболев и Николсон должны покинуть клуб в ближайшие недели. Александра в идеале надо отдать в зарубежную команду за деньги. Но если не получится, то хотя бы в аренду. Также, кроме Николсона и Медины, «Спартаку» пора расстаться с Кристофером Мартинсом. Хавбек занимает место для «нового Фернандо», основного опорника с пасом и защитными козырями, которых нет у Умярова, Литвинова и Пруцева.

Приятно будет увидеть логику в трансферных действиях «Спартака». Пока у них не все переговоры удачные. Сначала набирают людей на левый фланг атаки, а потом вспоминают, что Рябчук не Кукурелья. И то самое священное место в опорной зоне не закрыто профильным разрушителем в стиле Барриоса. Интересуются Глебовым из «Ростова», но это лишь одна из опций. Возможно, найдут опытного легионера.