«Барселона» объявила о трансфере Ольмо

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вчера, 17:02

Пресс-служба «Барселоны» объявила о переходе полузащитника «Лейпцига» .

Контракт с игроком подписан до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 55 млн евро. В сделке с футболистом прописаны отступные в размере 500 млн евро.