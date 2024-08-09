«Барселона» объявила о трансфере Ольмо

Пресс-служба «Барселоны» объявила о переходе полузащитника «Лейпцига» Даниэля Ольмо.
Контракт с игроком подписан до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 55 млн евро. В сделке с футболистом прописаны отступные в размере 500 млн евро.
Пресс-служба «Барселоны» объявила о переходе полузащитника «Лейпцига» Даниэля Ольмо.
Контракт с игроком подписан до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 55 млн евро. В сделке с футболистом прописаны отступные в размере 500 млн евро.
Ведь - это один из сильнейших игроков мира на данный момент. Очень удачное приобретение "Барсы", воспитанником которой, кстати говоря, и является Даниэль.Серьёзное усиление для каталонского клуба. Это тот игрок который в одиночку может решить судьбу матча, как показало прошедшее ЕВРО-24.
Ольмо своего в Лейпциге добился и теперь заслуживает быть в своём родном клубе, который всегда борется за победные места во всех турнирах. Удачи и побед Ольмо вместе с "Барселоной"!
Ведь - это один из сильнейших игроков мира на данный момент. Очень удачное приобретение "Барсы", воспитанником которой, кстати говоря, и является Даниэль.Серьёзное усиление для каталонского клуба. Это тот игрок который в одиночку может решить судьбу матча, как показало прошедшее ЕВРО-24.
Ольмо своего в Лейпциге добился и теперь заслуживает быть в своём родном клубе, который всегда борется за победные места во всех турнирах. Удачи и побед Ольмо вместе с "Барселоной"!
На Евро смотрелся хорошо. Посмотрим, как будет в Барселоне. Удачи.
На Евро смотрелся хорошо. Посмотрим, как будет в Барселоне. Удачи.