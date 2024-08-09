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«Барселона» объявила о трансфере Ольмо

вчера, 17:02

Пресс-служба «Барселоны» объявила о переходе полузащитника «Лейпцига» Даниэля Ольмо.

Контракт с игроком подписан до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 55 млн евро. В сделке с футболистом прописаны отступные в размере 500 млн евро.

«Барселона» объявила о трансфере Ольмо

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 22:12
Хороший игрок, надеюсь заиграет.
В любом случае желаю ему и клубу удачи)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:47
Наконец то,каждый год ждал этого события,он лучше чем Нико,хотя и Нико обязаны подписать,и Переса подписать.
Barcelona
Barcelona
вчера в 19:13
Прекрасно просто прекрасно!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:49
Неужели пик неоправданно высоких цен прошел? Сколько заплатили за Энцо, Мудрика и других, а сколько сейчас обошлись Альварес, Ольмо и так далее.

На Евро смотрелся хорошо. Посмотрим, как будет в Барселоне. Удачи.
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:35
Отличная покупка. Желаю удачи Ольмо в новом клубе!
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:21
Приличная сумма, а отступные вообще фантастические. Но Ольмо того стоит.
Ведь - это один из сильнейших игроков мира на данный момент. Очень удачное приобретение "Барсы", воспитанником которой, кстати говоря, и является Даниэль.Серьёзное усиление для каталонского клуба. Это тот игрок который в одиночку может решить судьбу матча, как показало прошедшее ЕВРО-24.
Ольмо своего в Лейпциге добился и теперь заслуживает быть в своём родном клубе, который всегда борется за победные места во всех турнирах. Удачи и побед Ольмо вместе с "Барселоной"!
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:39
Фанаты скинулись)) Они там вроде так на трансфер Уильямса собирали))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:39
Такой молодой, а уже седой))
Удачи парню, чтоб не болел))
ed2whgwnedw9
ed2whgwnedw9
вчера в 17:17
евро затмило некоторым разум
Маг_тм
Маг_тм ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 17:15
Не один евро, он уже последние 2-3 года на слуху, и Барса (и не только) давно интересовалась им, на Евро он просто подтвердил свое качество
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:13
Как это у них получается?
Опять, видимо, в долги влезли.
Неужели с Месси полностью рассчитались?
Или уговорили отложить исполнение долговых обязательств?
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:10
Хорошее усиление, я читал новости что фанаты Барселоны скидывались деньгами на трансфер,
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 17:07
Один евро выстрелил и сразу отступные..
allemz
allemz
вчера в 17:03
Лапорта в онлифанс подался?? Откуда деньги?
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