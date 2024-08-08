Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИспания. Примера 2024/2025

Легенда «Вильярреала» перешёл в «Гранаду»

вчера, 21:22

Полузащитник «Вильярреала» Мануэль Тригерос перешёл в «Гранаду».

Контракт с футболистом рассчитан до лета 2026 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Тригерос является легендой «Вильярреала». Он выступал за «жёлтую субмарину» с 2012 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Челси» подписал защитника «Бока Хуниорс»
Вчера, 14:11
Официально«Аугсбург» подписал защитника дортмундской «Боруссии»
Вчера, 12:23 Фото
Официально«Ньюкасл» подписал нападающего «Шеффилд Юнайтед»
Вчера, 11:25
ОфициальноАугустинссон стал футболистом «Андерлехта»
07 августа Фото
Официально«Шеффилд Юнайтед» арендовал защитника «Челси»
07 августа Фото
Официально«Бёрнли» подписал вратаря «Сент-Этьена»
07 августа Фото
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:33
Он, видимо, начал терять место в основном составе.
А поиграть Мануэль ещё хочет, так почему это не сделать в Гранаде?
Вильярреал поступил благородно - отпустил его свободным агентом.
Значит клуб признаёт его своей легендой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 