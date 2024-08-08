Легенда «Вильярреала» перешёл в «Гранаду»

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вчера, 21:22

Полузащитник «Вильярреала» перешёл в «Гранаду».

Контракт с футболистом рассчитан до лета 2026 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Тригерос является легендой «Вильярреала». Он выступал за «жёлтую субмарину» с 2012 года.