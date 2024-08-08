Легенда «Вильярреала» перешёл в «Гранаду»

Полузащитник «Вильярреала» Мануэль Тригерос перешёл в «Гранаду».
Контракт с футболистом рассчитан до лета 2026 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Тригерос является легендой «Вильярреала». Он выступал за «жёлтую субмарину» с 2012 года.
А поиграть Мануэль ещё хочет, так почему это не сделать в Гранаде?
Вильярреал поступил благородно - отпустил его свободным агентом.
Значит клуб признаёт его своей легендой.
А поиграть Мануэль ещё хочет, так почему это не сделать в Гранаде?
Вильярреал поступил благородно - отпустил его свободным агентом.
Значит клуб признаёт его своей легендой.