«Бешикташ» намерен подписать полузащитника «Интера»

Полузащитник «Интера» Хоакин Корреа может перебраться в Турцию.
По данным источника, в подписании аргентинца заинтересован «Бешикташ». Однако турецкий клуб ещё не делал официальных предложений по трансферу игрока.
Полузащитник «Интера» Хоакин Корреа может перебраться в Турцию.
По данным источника, в подписании аргентинца заинтересован «Бешикташ». Однако турецкий клуб ещё не делал официальных предложений по трансферу игрока.
Предположения же не было.
Предположения же не было.
зачем в Турцию, когда Интер снова стал тем клубом-чемпионом.
и его цель - выиграть Лигу чемпионов
зачем в Турцию, когда Интер снова стал тем клубом-чемпионом.
и его цель - выиграть Лигу чемпионов