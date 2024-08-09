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«Бешикташ» намерен подписать полузащитника «Интера»

вчера, 22:17

Полузащитник «Интера» Хоакин Корреа может перебраться в Турцию.

По данным источника, в подписании аргентинца заинтересован «Бешикташ». Однако турецкий клуб ещё не делал официальных предложений по трансферу игрока.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:28
Маур свою "банду" укрепляет
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:53
Пока это только слухи...
Предположения же не было.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:53
агентские игры))
зачем в Турцию, когда Интер снова стал тем клубом-чемпионом.
и его цель - выиграть Лигу чемпионов
Гость
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