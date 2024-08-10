Известный рэпер помог «Венеции» избежать банкротства

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вчера, 17:28

Канадский рэпер Дрейк помог оказать финансовую помощь «Венеции».

После вылета из Серии А в 2022 году у клуба оказались серьёзные долги. Чтобы избежать отправки в Серию D совладелец команды Брэд Кацуяма обратился к своему другу Мэтте Бабелю, объяснив, что нужно собрать 10 миллионов евро за пару недель, а затем ещё не менее 30 млн за несколько месяцев, иначе клуб станет банкротом.

Бабель поговорил на эту тему с Дрейком. В течение двух недель стороны договорились об условиях и собрали деньги. Они привлекли 40 миллионов долларов от различных североамериканских инвесторов, чему поспособствовало участие певца.

По итогам сезона-2023/24 «Венеция» вернулась в Серию А.