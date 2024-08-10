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Известный рэпер помог «Венеции» избежать банкротства

вчера, 17:28

Канадский рэпер Дрейк помог оказать финансовую помощь «Венеции».

После вылета из Серии А в 2022 году у клуба оказались серьёзные долги. Чтобы избежать отправки в Серию D совладелец команды Брэд Кацуяма обратился к своему другу Мэтте Бабелю, объяснив, что нужно собрать 10 миллионов евро за пару недель, а затем ещё не менее 30 млн за несколько месяцев, иначе клуб станет банкротом.

Бабель поговорил на эту тему с Дрейком. В течение двух недель стороны договорились об условиях и собрали деньги. Они привлекли 40 миллионов долларов от различных североамериканских инвесторов, чему поспособствовало участие певца.

По итогам сезона-2023/24 «Венеция» вернулась в Серию А.

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Венеция
Перевод с tmz.com
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TheBoLt
TheBoLt ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 17:43
И Барса, И Реал, и Севилья. В долгах треть клубов мира. Но зачем? Я понимаю, что топ клубы хотят и дальше продолжать быть уровня топ. Но Венеция? Уж лучше в стабильности, но в Серии Б, чем так
BDA81
BDA81 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:40, ред.
Лет 15-20 назад, в Испаний клубы все жили в долгах как шелках. Это потом стали более менее выправлять ситуацию. Тому пример, что по моему только Барса еще не может из финансовой ямы вылезти.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:29
Достойный поступок, но он не отменяет вопроса: а откуда долги? Нельзя жить по средствам? Обязательно набирать кредиты?
Гость
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