Обладатель «Золотого мяча», легенды «Милана» и «Челси». Известные игроки, которые владеют футбольными клубами

Недавно клуб приобрёл и звёздный игрок «Реала».

Килиан Мбаппе стал футболистом-суперзвездой, который инвестировал свои средства в покупку футбольного клуба. Но такое явление становится все более распространенным.

Мир владения футбольными клубами печально известен своей нестабильностью, но есть несколько примечательных примеров того, как известные футбольные деятели неплохо зарабатывают, управляя футбольными командами. Расскажем о девяти известных игроках, которые владеют долями в клубах.

Килиан Мбаппе

Это лето было грандиозным для Мбаппе. Он сломал нос, не впечатлил на Евро и покинул ПСЖ , чтобы осуществить свою давнюю мечту — присоединиться к «Реалу». И заплатил менее 20 миллионов евро за покупку 80% акций «Кана».

Клуб Лиги 2 — одна из многих команд французского футбола, которая в настоящее время испытывает финансовые трудности. Такие игроки, как Нголо Канте, Тома Лемар и Рафаэл Геррейру, в последние годы прошли через «Кан», и будет интересно посмотреть, куда Мбаппе сможет привести этот клуб.

Бывший тренер «Кана» Патрис Гаранде в интервью изданию La Parisien рассказал:

Честно говоря, люди говорили мне об этом целый месяц, но я не верил. Это исключительная новость. Прежде всего, очевидно, для финансовых гарантий, которые она даёт. Но также и для имиджа клуба. Быть связанным с именем лучшего игрока на планете — это, безусловно, значительный трамплин. Мы знаем амбиции Килиана, его стремление к победам. Если он придёт сюда, то не из прихоти, а явно для того, чтобы победить, а значит, создать команду, которая позволит этому клубу вернуться в элиту.

Дэвид Бекхэм

Ещё до того, как Бекхэм повесил бутсы на гвоздь, заключив контракт с ПСЖ , в СМИ ходили слухи об инвестировании в клуб МЛС и его предпринимательской карьере после футбола. «Бренд Бекхэм» всегда был слишком большим, чтобы заниматься тренерской деятельностью.

После создания «Солфорд Сити» с выпускниками «класса 92» и сингапурским инвестором Питером Лимом, он действительно купил клуб МЛС . Клубу «Интер Майами» потребовалось некоторое время, чтобы подняться, но сейчас он на вершине – с самым большим набором суперзвёзд, когда-либо собранном в современной эпохе МЛС .

Всё это восходит к его времени в качестве игрока «Лос-Анджелес Гэлакси». Сообщается, что Бекхэм получил значительное сокращение от зарплаты, которую он получал в «Реале», но он максимально использовал пункт в своём контракте, который позволил ему купить франшизу всего за 25 миллионов долларов. Перенесемся в 2024 год, и стоимость команды «Интер Майами» оценивается более чем в 600 миллионов долларов.

Теперь Бекхэм может считать себя человеком, ответственным за приезд Лионеля Месси в Америку, что стало самым громким приобретением в стране после самого Бекхэма. Или, если вернуться во времени ещё назад, со времени перехода Пеле в «Нью-Йорк Космос».

В интервью Джимми Киммелу Бекхэм сказал:

Именно так Лео влияет на игру и мир. Одной из причин, по которой мы хотели привезти его в Америку, было вдохновить следующее поколение. Таков мой план. Я, конечно, хотел подписать его за то, каким игроком он является, и за то, какой он человек. Я играл против него дважды, к счастью, но я был его фанатом и наблюдал за ним много лет. И у меня всегда был план пригласить в нашу команду величайшего футболиста, когда-либо игравшего в футбол, по моему мнению. К счастью, так и произошло.

Дидье Дрогба

Вы, скорее всего, помните последние дни легендарной карьеры Дрогба. Игра в Турции, Китае, а затем возвращение на «Стэмфорд Бридж», за которым последовал довольно плодотворный период в Канаде с командой МЛС «Монреаль Импакт».

Но если бы мы задали вам вопрос о каждом клубе в карьере ивуарийца, вы бы наверняка забыли последний, за который он играл – «Финикс Райзинг». После нескольких месяцев пребывания в качестве свободного агента Дрогба подписал контракт с базирующимся в Аризоне клубом ЮСЛ, а также купил миноритарный пакет акций.

Дрогба забил 17 голов в 26 матчах за клуб, прежде чем окончательно повесить бутсы на гвоздь в 2019 году. Он по-прежнему владеет долей в клубе, хотя попытки клуба подняться в МЛС пока не увенчались успехом.

Нголо Канте

Покинув «Челси» прошлым летом, Канте вызвал удивление в мире футбола, купив бельгийский клуб третьего дивизиона «Эксельсиор Виртон» и став его председателем.

В заявлении клуба было сказано:

Очевидно, что Флавио чрезвычайно рад возможности передать бразды правления клубом Нголо Канте. [Он] игрок высочайшего класса, не только благодаря своим футбольным навыкам, но и, прежде всего, благодаря своим общепризнанным человеческим качествам.

В прошлом сезоне «Эксельсиор Виртон» занял 10-е место в первом национальном дивизионе Бельгии.

Паоло Мальдини

Бекхэм — не единственный победитель Лиги чемпионов, который вложил свои средства в команды из солнечной Флориды. Мальдини был там до Бекхэма, основав команду ЮСЛ ФК «Майами» в 2015 году.

Владелец «Майами» Риккардо Силва в интервью изданию Transfermarkt рассказал:

Когда я основал «Майами», Паоло помог нам повысить авторитет клуба, а также он оказал помощь в назначении Алессандро Несту первым главным тренером команды.

В настоящее время легендарный итальянский защитник не участвует в делах клуба.

Риккардо Силва также уточнил:

Никогда не было никаких планов по созданию каких-либо официальных связей между двумя клубами [«Майами» и «Миланом»], хотя обе команды мне очень нравятся. Но я бы не исключал этого в будущем.

К сожалению, сейчас это кажется менее вероятным после того, как Мальдини покинул пост технического директора «Милана» из-за напряженных отношений с руководством «россонери».

Роналдо

Компании «O Fenomeno» принадлежит контрольный пакет акций в размере 82% в испанском клубе «Вальядолид», который последние пару лет метался между Ла Лигой и Сегундой.

Двукратный победитель чемпионата мира также владел долей в бразильском клубе «Крузейро», находящемся в тяжелой ситуации, но в апреле согласился продать её на фоне проблем команды за пределами футбольного поля.

Тогда Роналдо сказал:

Мой ответ будет коротким: «Вальядолид» — следующий. Я возьму небольшой перерыв [после продажи «Крузейро» и «Вальядолида»].

Однако недавно Роналдо объявил о своём намерении остаться владельцем «Вальядолида», по-видимому, из-за отсутствия убедительных предложений. Недавно сообщалось, что он отклонил предложение в размере 28 млн евро от строительной компании «Inexo».

Жерар Пике

Даже когда Пике ещё играл за «Барселону», его называли будущим президентом клуба. Таков его предпринимательский дух, он вовлечён во многие сферы деятельности в мире спорта.

В настоящее время Пике находится под следствием по подозрению в причастности к незаконным платежам за перенос Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию. Он также был связан с теннисом, хотя в январе 2023 года Международная федерация тенниса решила расторгнуть сделку с компанией бывшего футболиста по организации Кубка Дэвиса. Не говоря уже о его киберспортивной команде или его проекте «Kings League», объединяющем YouTube-блогеров и бывших профессиональных игроков.