Трансфер за 95 млн евро может обернуться провалом. «Атлетико» не умеет делать безумные ставки

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сегодня, 09:47

Чемпиону мира Альваресу будет сложно отработать деньги.

У «Атлетико» один крутой дорогой трансфер в истории

Покупать не умеют, зато есть удачные дорогие продажи. В 28 лет Гризманн отправился в «Барселону» за 120 млн евро. И не отработал для каталонцев эти деньги. Лукаса Эрнандеса отдали «Баварии» за 80 млн евро. Немцы тогда побили клубный рекорд, подписав французского защитника. Сейчас Лукас играет за ПСЖ . Родри в «Манчестер Сити» стал клубной легендой и лидером, за него получили 70 млн евро.

За 50 млн евро расставались с Партеем, ганским хавбеком «Арсенала», и бразильским форвардом Куньей, его отправили в «Вулверхэмптон». Но бывали также неудачные сделки. Решение отдать молодого Агуэро «Манчестер Сити» всего за 40 млн евро было ошибочным. Стоило выбить у богатого клуба АПЛ больше денег за будущую легенду. Диего Коста уехал в «Челси» за 38 млн евро, и это тоже недооценка.

Позже бразильский форвард вернулся в «Атлетико» за 60 млн евро, но не играл на былом уровне. Также важно, что Диего Коста ушел свободным агентом, умудрились потерять деньги. С дорогими подписаниями мадридцы не дружат. Португальского атакующего хавбека Феликса им запихнул в заявку агент Мендеш. В юности Жоау играл невероятно, но за него заплатили больше, чем за целого Роналду.

127 млн евро это огромная финансовая дыра на теле бюджета «Атлетико». Сейчас футболист оценивается в 30 миллионов евро. Именно столько заплатили за Гризманна, но этот трансфер не входит в список самых дорогих в истории клуба. Там чаще провалы. Вингер Лемар за 72 миллиона – промах. Нападающий Витоло за 36.5 млн евро – неудачное подписание. Мората пришел за 35 млн евро, но не стал легендой.

Форварды Мартинес и Кунья не порадовали стабильностью. В неплохие трансферы можно записать подписание будущего чемпиона мира де Пауля, но аргентинец не всегда играет на уровне хавбека для финала Лиги чемпионов. Получается, что в списке самых дорогих сделок «Атлетико» пока лишь один однозначно успешный трансфер – подписание Радамеля Фалькао у «Порту» за 40 млн евро в 2011-м.

Тот самый колумбиец из легендарной фразы Карпина о трансферах «Спартака» помог «Атлетико» изменить статус в европейском футболе. Создал 79 голов пасами и ударами в 91 матче за «матрасников», а затем за 42 млн евро ушел в «Монако». Удачный ход, ведь травмы постоянно мешали Радамелю показать максимум. Надеемся, Альваресу в «Атлетико» повезёт сильнее, ему надо стать белой вороной в списке.

Альваресу будет непросто не повторить ошибки Феликса

Хулиан хотел получать больше внимания от Гвардиолы и стать центральной фигурой в атаке «Манчестер Сити». Но там Доку, Фоден и Холанд. А на подмене Грилиш, новичок Савио и молодые футболисты из академии. Альваресу стало тесно в составе чемпионских «горожан». Лигу чемпионов и АПЛ выиграл, можно бросать вызов «Реалу» и «Барселоне» под руководством соотечественника Диего Симеоне.

Теоретически всё отлично. Хотя Альварес не был невероятно результативным в АПЛ – забил 11 мячей за сезон, когда осмеянный остряками Джексон из «Челси» отличился 14 раз, Хулиана ценят не только из-за голов. Умный второй нападающий может помочь Серлоту раскрыться. «Атлетико» пытался подписать Довбика, но Артем выбрал «Рому». Опытный норвежец адаптирован к Ла Лиге, поможет Альваресу.

Можно играть в два форварда по схеме «4-4-2», тогда у Гризманна роль «десятки». Но если старина Антуан физически не готов пахать четвертым полузащитником в «ромбе», то француз перейдёт на левый полуфланг, а новичок Альварес станет нападать по правому краю, помогая Серлоту поддержать результативность прошлого сезона. Тогда футболист «Вильярреала» забил 23 гола, проиграв Довбику в 1 мяч.

Вот только каждое действие Альвареса будут оценивать двумя методами. Первый – через сравнение с Гризманном. Понятно, что 24-летнего нетипичного второго форварда пригласили в «Атлетико», чтобы со временем стал лидером, как теперь 33-летний Гризманн. Вторая призма для оценки – стоимость трансфера. С бонусами получится 95 млн евро, Симеоне убедил подписать второго по цене новичка в истории.

Как показывает новейшая история Ла Лиги, самые дорогие трансферы редко срабатывают. Есть крупный провал «Реала», ведь не заиграл Азар. Гризманн, Дембеле и Коутиньо провалились в «Барселоне». «Атлетико» мается с Феликсом. Приезд Альвареса означает, что португальцу срочно надо искать новый клуб. Талантливый и пока не старый игрок – Феликсу всего 24 года, как Альваресу, хочет перейти в клуб из АПЛ .

У Симеоне мощное трансферное лето и классный состав

Невзирая на здоровый скептицизм, которым надо сопровождать любое решение заплатить огромные деньги за футболиста в нынешних условиях, когда рынок не успевает за ценами, Альварес – это магнит для трофеев. В истории «Атлетико» были неожиданные знаковые трансферы. Гризманн – один из примеров, хотя Луис Суарес тоже подходит. Не забывайте, что это был спонтанный ход, ставший чемпионским для Симеоне.

Уругваец готовился к трансферу в «Ювентус», не хотел играть за другие клубы из Испании после «Барселоны». Но его попросили получить паспорт Италии, чтобы не считаться легионером. Нашли итальянских предков, оставалось сдать экзамен на знание итальянского языка. Часто это формальность, но Луис Суарес отказался учиться, предпочел коррупцию. Он хотел подкупить чиновника, который принимал у него экзамен.

Разразился скандал, сорвался переход в «Ювентус». А дальше включились «гении» из «Барселоны». Они разозлились на Луиса, Суарес обиделся и поговорил по телефону с Симеоне. «Атлетико» за 9 млн евро получил форварда, который принёс им последний чемпионский титул. Но Диего хочет ещё раз навязать борьбу гегемонам. И у него неплохой состав. Опытного Облака будет защищать чемпион Европы Ле Норман.

Правый защитник «Атлетико» Молина – чемпион мира, как де Пауль с Альваресом. Гризманн тоже золотой медалист мундиаля, опытный волк. Старина Витсель сможет перейти из центра обороны в опорную зону. А помогать ему будет англичанин Галлахер. Как и Альварес в «Манчестер Сити», Конор мечтал играть важную роль в родном «Челси», но его вышвырнули из клуба. Симеоне собрал мотивированных ребят.