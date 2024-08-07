Неожиданные транжиры лета. Клубы, которые опередили по трансферам МЮ и «Челси»

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сегодня, 14:14

Динамичный рейтинг самых щедрых покупателей.

1-е место. «Астон Вилла»

Расходы на трансферы – 176.2 млн евро

На днях на первое место выйдет «Атлетико», ведь клуб из Мадрида потратит 95 млн евро с учетом бонусов на чемпиона мира Альвареса из «Манчестер Сити». А ещё 42 млн евро заплатят за переход вице-чемпиона Европы хавбека Галлахера из «Челси». А пока на первом месте команда Унаи Эмери. Директор «Астон Виллы» Мончи готовится к Лиге чемпионов. Подписали бельгийского опорника Онану, левого защитника сборной Нидерландов Маатсена, а также двух молодых ребят из «Ювентуса». Также Унаи понадобился опытный Росс Баркли после крутого сезона в «Лутоне», добавили опыта. У «Астон Виллы» уже был симпатичный состав, поэтому не стоит сбрасывать их со счетов. Будет «эффект „Ньюкасла“», когда Лига чемпионов заберет силы на АПЛ , но Эмери – опытный европейский боец.

2-е место. «Реал»

Расходы на трансферы – 164 млн евро

«Реал» у нас на втором месте, хотя в различных списках трансферных порталов его там не увидите. Но кого Перес обманывает? Выплаты семье Мбаппе за переход свободным агентом составляют 115 млн евро. Также игроку оставят часть имиджевых прав. Проще говоря, «Реал» отказался от дополнительных миллионов, чтобы француз не выбрал клуб из АПЛ . Так что юный Эндрик за 47.5 млн евро – не единственная дорогая ставка команды Анчелотти летом. Но состав у «Реала» неплохой, так что до конца трансферного лета могут подписать разве что латераля Дэвиса, если договорятся с «Баварией». «Реал» символизирует в этом списке редкий пример гранда без огромных долгов, как и следующий участник рейтинга.

3-е место. «Бавария»

Расходы на трансферы – 142 млн евро

«Бавария» потратила на трансферы полторы сотни миллионов евро после третьего места в Бундеслиге. Для старейшин клуба это унижение, впервые за двадцать три года опустились ниже второй строчки. Разумеется, для «Баварии» смена тренера – выбрали неоднозначного молодого наставника Компани, это лишь начало реформации. Клуб из Мюнхена поставил на молодого французского вингера Олисе, который вышел в финал Олимпиады в Париже в составе команды Анри. Также с опозданием на год взяли португальского опорника Палинью. Ещё подписали японского центрального защитника Ито, но новичок из «Штутгарта» сломал ногу. В центре обороны может остаться англичанин Дайер, перешедший после аренды в «Баварию» как свободный агент.

4-е место. «Лион»

Расходы на трансферы – 134.3 млн евро

Откуда деньги? Первый вопрос, который ставят все, кто помнит сложные для «Лиона» годы. Полтора года назад «Олимпик» достался американскому миллиардеру Джону Текстору. У него в Бразилии есть «Ботафого», но понятно, что французский футбольный рынок ему интереснее. «Лион» в конце прошлого года поменял тренера, пришел молодой Пьер Саж. Спортивный директор «Лиона» Фрийо, пришедший из «Марселя», убедил бельгийского хавбека Мангала, забрал игроков у «Вест Хэма» и «Бетиса», а также подписал одного из героев Евро-2024 – Жоржа Микаутадзе. Причем в этом случае подключили региональный патриотизм. Грузин родился под Лионом. И хотя Жоржа списали в школе «Олимпика», он этим летом отказал «Монако» в пользу «Лиона». Посмотрим, что у них получится.

5-е место. «Вест Хэм»

Расходы на трансферы – 126.8 млн евро

Любопытная первая пятерка с «Вест Хэмом», «Лионом» и «Астон Виллой», но без «Барселоны», ПСЖ и «Манчестер Сити». Самые богатые клубы столько потратили за последние десять лет, что не могут себе позволить закупки без продаж. Поэтому они уступают «Вест Хэму», где появился новый чешский совладелец. Успехи Мойеса позволили вернуть разговор о «молотобойцах» на первые строчки. Но теперь в Лондоне мечтают зайти в Лигу чемпионов. Для этого пригласили новым тренером испанца Лопетеги. Вместе с ним приехали известные футболисты. Чемпион мира Гвидо Родригес усилит полузащиту. Немец Фюллькруг недавно играл в финале Лиги чемпионов за «Боруссию» Д, а теперь будет нападающим «Вест Хэма». Опытного центрального защитника Макса Килмана тренер знает по совместной работе в «Вулверхэмптоне». Также нашли вингеров, хотя на флангах у лондонцев уже играют крутые нападающие. «Вест Хэм» хочет стать главной «выскочкой» сезона в АПЛ .

6-е место. «Челси»

Расходы на трансферы – 112.5 млн евро

У большинства популярных богатых клубов общая стоимость состава превышает закупочную сумму, потраченную на приобретение игроков. Но у «Челси» речь о потере 270 млн евро только на «амортизации». Даже «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии не выбросил столько денег в пустоту просто из-за переоценки новичков. Боэли впечатлил в «Челси». Из клуба вышвырнут одного из воспитанников Галлахера, но не забывают о покупках. Кроме трансферов ради обхода правил – клубы устроили карусель переходов с завышенной стоимостью, у «Челси» теперь новый голкипер Йоргенсен из «Вильярреала», а также хавбек «Лестера» Дьюсбери-Холл, с которым работал новый тренер Мареска. У «Челси» сейчас 44 футболиста, доступных первому составу. Разумеется, им для начала нужно совершить серию продаж, прежде чем говорить о новых покупках. Хотя торгуют форварда с контрактом в «Атлетико», 20-летнего испанца Омородиона. Если подпишут парня за внушительную сумму, то поднимутся в рейтинге.

7-е место. «Манчестер Юнайтед»

Расходы на трансферы – 104.5 млн евро

Было бы странно не увидеть МЮ . Но для тен Хага 100 млн евро это смешные расходы на новичков. За одного вингера Антони отдали похожие деньги. А сейчас подписали голландского форварда Зиркзее, а также французского центрального защитника Йоро. Бедняга повредил ногу, ему сделали операцию, пропустит много месяцев. После «Манчестер Юнайтед» в списке идёт «Иттихад», показательный факт. Многие европейские гранды не успевают с трансферами до старта чемпионатов, будут совершать сделки в последние недели трансферного окна. Или откажутся от покупок, поскольку у многих долги и плохой трансферный баланс.