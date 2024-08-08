Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыПортугалия. Примейра 2024/2025

Transfermarkt назвал лучший клуб по прибыли от трансферов за 10 лет

вчера, 10:22

По данным источника, «Бенфика» получила наибольшую прибыль от трансферов за последние 10 лет.

Лиссабонский клуб за этот период заработал 743 млн евро. Вторую строчку занимает «Аякс» (483 млн), а замыкает первую тройку «Ред Булл Зальцбург» (463 млн).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Бенфика» (743 млн)

2. «Аякс» (483 млн)

3. «Ред Булл Зальцбург» (463 млн)

4. «Лилль» (380 млн)

5. «Спортинг» Лиссабон (369 млн)

6. «Порту» (358 млн)

7. «Монако» (288 млн)

8. «Брага» (236 млн)

9-10. ПСВ (231 млн)

9-10. «Динамо» Загреб (231 млн)

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Трансфер за 95 млн евро может обернуться провалом. «Атлетико» не умеет делать безумные ставки
Вчера, 09:47Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии3
Неожиданные транжиры лета. Клубы, которые опередили по трансферам МЮ и «Челси»
07 августаВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии1
Замедление YouTube может повлиять на систему распределения призовых в РПЛ
07 августа
Уход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» в числе самых дорогих вне топ-5 лиг
04 августа
В купленном на Avito клубе сообщили об отсутствии проблем
02 августа
Газизов: «Керимов оплатил всё, что связано с нашим стадионом»
31 июля
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:43
Вот они клубы-фермы...
Респект им...
Бенфика вообще огонь....продать англичанам 4-х игроков за 400 млн - образец перепродажи....
Одно удивляет...на острове селекция вообще слепая..???..почему игроков напрямую не берут...зачем через посредников???
Или там такие аферистическо-откатные коврижки что так выгодней ???
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:22
Аж четыре португальских клуба попали в топ-10! Какие молодцы португальцы, они умеют находить талантливых игроков, раскрывать их потенциал и потом выгодно перепродавать. Вот с кого надо брать пример.
BENFICA
BENFICA
вчера в 10:31
У Бенфики лучшая академия и инфраструктура в Европе
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:28
Все правильно. Большие клубы больше покупают, маленькие - продают. Основной трафик из Португалии и Нидерландов
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 