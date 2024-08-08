Transfermarkt назвал лучший клуб по прибыли от трансферов за 10 лет

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вчера, 10:22

По данным источника, «Бенфика» получила наибольшую прибыль от трансферов за последние 10 лет.

Лиссабонский клуб за этот период заработал 743 млн евро. Вторую строчку занимает «Аякс» (483 млн), а замыкает первую тройку «Ред Булл Зальцбург» (463 млн).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Бенфика» (743 млн)

2. «Аякс» (483 млн)

3. «Ред Булл Зальцбург» (463 млн)

4. «Лилль» (380 млн)

5. «Спортинг» Лиссабон (369 млн)

6. «Порту» (358 млн)

7. «Монако» (288 млн)

8. «Брага» (236 млн)

9-10. ПСВ (231 млн)

9-10. «Динамо» Загреб (231 млн)