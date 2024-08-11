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«Ювентус» согласовал контракт с вингером сборной Аргентины

вчера, 11:08

Нападающий «Фиорентины» и сборной Аргентины Николас Гонсалес согласовал контракт с «Ювентусом» сроком на пять лет. Зарплата игрока составит 3,6 миллиона евро в год. Сейчас «Ювентус» и агенты Гонсалеса ведут переговоры с «Фиорентиной». «Фиалки» готовы отпустить аргентинца за 30 миллионов евро.

Напомним, Голнсалес перешёл в «Фиорентину» из «Штуттгарта» в июле 2021 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне правый вингер сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и отметился 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего аргентинца в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в случае срыва трансфера полузащитника «Аталанты» Тейна Копмейнерса «Ювентус» может купить двух игроков.

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