Воровство дорожного знака, драка в аэропорту и отдых с путанами. Пьяные арбитры – беда футбола

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сегодня, 11:40

Даже в Бундеслиге был нетрезвый скандал.

Пьяные польские судьи украли дорожный знак

Комичное происшествие накануне поединка Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс». Играли в Польше, местным судьям доверили повторы. Бартош Франковски и Томаш Мусял напились в Люблине с другом. Алкоголь в жизни футбольных рефери – давняя тема. Группа мужчин без семей отправляется в путешествия в разные города. Там их часто встречает принимающая сторона. Разумеется, кормят и поят, чтобы судья не разозлился из-за плохих условий. Не могут запретить заказать алкоголь, особенно накануне матча. Бартош и Томаш в два ночи были замечены прохожими на улице пьяными с украденным дорожным знаком. Полицейские зафиксировали у них 1.5 промилле алкоголя в крови. Поляки рискнули карьерой в Лиге чемпионов ради воровства дорожного знака. «Мальчишник в Люблине» удался, а «Динамо» с другими польскими арбитрами на повторах пропустило на последних секундах ответный мяч от «Рейнджерс», сыграли 1:1 в первом поединке квалификации.

Немецкий рефери перебрал «сиропа от кашля»

Многие вспомнят историю, когда на Кубке Африки два года назад странный судья Джанни Сиказве из Замбии дал финальный свисток в матче Туниса и Мали на 86-й минуте матча. Когда указали на ошибку, то позволил доиграть только до 89 минуты и 47 секунды. Тунисцы возмущались, ведь уступили 0:1, не получив добрых пять минут на последний штурм чужих ворот. Но африканец Джанни — мелочь пузатая по сравнению с немецким титаном. Вольф-Дитер Аленфельдер судил матч «Вердера» и «Ганновера» в Бундеслиге сезона 1974/75. Арбитр был пьяным, ему надоела игра, дал финальный свисток на 77-й минуте. Помощник указал на ошибку, но доиграли лишь до 89-й минуты. После матча Вольф-Дитер заявил, что мужики не пьют газировку, он закинулся пивом и коктейлем перед поединком. А лицемерные чиновники обвиняли «сироп от кашля». Враньё, конечно. Но поскольку в старой Бундеслиге играли пьяные футболисты и неоднократно на бровке были нетрезвые тренеры, то арбитры показывали пальцем на других участников матча. Наставники до сих пор выпивают, даже на Евро-2024 таких примеров хватало, но делают это после матчей. К слову, рефери Аленфельдер продолжил карьеру после короткого отстранения. В 1984-м получил «Золотой свисток» лучшему арбитру Бундеслиги. Колоритный толстяк, часто издевался над футболистами, обзывая чемпионов мира, и обожал внимание прессы.

Судьи АПЛ нашли молодых индонезийских путан

Впечатляет, насколько в руководстве АПЛ умеют «отмазывать» своих. Не важно, сколько ошибок арбитры делают в самой богатой лиге мира – всегда «человеческий фактор». Никогда не говоря о низкой квалификации. Не допускают коррупцию. Или давление шейхов с прочими миллиардерами. Даже когда шесть женатых арбитров АПЛ в 2019-м устроили совместный отпуск с индонезийскими путанами, а девушки снимали видео с клиентами на пьяной вечеринке, то не последовало реакции. А когда арбитры АПЛ летают работать в Саудовскую Аравию и ОАЭ , им тоже находят похожие развлечения, записанные на камеры в отелях? Будет обидно узнать потом, что ошибки в важных матчах АПЛ совершали из-за шантажа с видео для взрослых. Седые мужчины наняли вдвое младших жриц любви. Отдыхающие запомнили большую шумную пьяную группу европейцев с азиатками. Женатые мужики позировали на фото с любовницами, умными их не назвать. Речь об Аткинсоне, Марринере и Френде, которые были в лидерах по проведённым матчам в АПЛ . Если английские судьи настолько глупые, что открыто изменяют женам с проститутками, фиксируя приключения на фото и видео, то есть один вопрос. Где гарантия, что нет более серьёзного компромата? Хорошо, что знаменитая тройка больше не судит. Но плохо, что арбитры недалёкие люди. Дэвид Кут, единственный холостяк на той пьяной вечеринке из шести арбитров, в прошлом сезоне провёл 16 матчей в АПЛ .

Рефери из Польши подрались с фанатами в самолёте

Снова поляки. Снова международный матч. Греки пригласили иностранную бригаду на игру АЕКа и «Ариса». В самолете польский рефери Павел Рачковски и его помощники напились. Также рядом были греки, работавшие в Польше – фанаты «Панатинаикоса». Возник конфликт, судья плюнул в одного из греков. В самолёте драку разняли, в аэропорту польский судья пытался обвинить во всём фанатов, но у полицейских были показания бортпроводников. Поляки напились до матча. А в Латвии и Беларуси ловили нетрезвых арбитров прямо на поле. У одного в крови было 1.94 промилле. Высокий показатель для человека, который пытается следить за быстрым мячом. Часто после такого следуют дисквалификации, последний рубеж – судейство на пьяную голову. Поляков из Люблина тоже накажут. Их вряд ли позовут в ближайшее время работать в Лиге чемпионов. Случай комичный, но разные приключения рефери показывают, что скрыто от глаз фанатов. Иногда арбитр допускает серию диких ошибок, поскольку лёг под утро накануне матча и был жутко пьян. Например, вчера рекордсмен планеты по прыжкам в высоту с шестом шведский атлет Арман Дюплантис, который покорил высоту 6.25 в Париже, пришёл на телевидение с жутким похмельем. С трудом подбирал шведские слова, ведь это его второй язык, он сын американского француза и шведки.