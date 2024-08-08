Назначены арбитры на матчи 4-го тура РПЛ. Центральную игру рассудит Иванов

РФС опубликовал список судей и инспекторов, которые обслужат матчи 4-го тура РПЛ.
9 августа (пятница)
«Пари НН» – «Химки»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.
«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.
10 августа (суббота)
«Локомотив» – «Динамо» (Махачкала): судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.
«Зенит» – «Динамо» (Москва): судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Сергей Зуев.
«Оренбург» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Алексей Резников.
11 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мацюра.
«Спартак» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Владимир Казьменко.
Там нет Глушенкова...и результат непредсказуем....
Там нет Глушенкова...и результат непредсказуем....