Семак: «Ошибаются все. Хотелось бы понимать, почему эти решения принимают»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 4‑го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0) заявил, что многие судейские решения вызывают у него недоумение, так как трактовки одних и тех же ситуаций различаются.
На последних минутах основного времени в ворота команды из Санкт-Петербурга был назначен пенальти за игру рукой Вильмара Барриоса. Вратарь Евгений Латышонок справился с ударом Муми Нгамалё.
О том, будет ли подача жалобы по поводу пенальти
Это решение руководства — подавать жалобу или нет. Наше дело — работать.
Ошибаются абсолютно все. Хотелось бы понимать, почему эти решения принимаются. Трактовки во многих моментах отличаются. Это вносит определённое непонимание в ситуацию. Для меня многие решения вызывают недоумение. Если арбитр ошибся, он должен признавать свои ошибки. Все мы люди, все ошибаются.
Как оценивает взаимодействие Глушенкова и Клаудиньо
У Клаудиньо были определённые сложности. Сейчас он набирает форму, сегодня сыграл гораздо лучше. Он прекрасно понимает действия Глушенкова и Вендела. В той или иной ситуации взаимодействует с одним или другим.
Про то, почему на поле чаще выходит Изидор, а не Сергеев
Изидор забил два мяча, когда выходил на замену. Ваня нужен тогда, когда мы атакуем большими силами. Когда есть пространство, скорость Изидора лучше. Через три дня будет матч на Кубок, будет возможность сыграть у всех.
Не считаю ли, что лучшим игроком матча нужно было назвать Латышонка? Я думаю, надо было вручить два приза. Конечно, Женя его заслужил. Но не думаю, что он расстроился. Самое главное, что команда победила. Сегодня он выручил команду в нужный момент.
Больше всего судейских ошибок было совершено против Зенита, а ошибок в пользу Зенита всего две, меньше было только у Балтики.
Так у каких там соперников вопросы?
Просто много кто ненавидит Зенит и специально подымают пыль там где её даже нет.
Вот вчера я смотрел много раз повторы и не увидел игру рукой, там мяч отчётливо попал в грудь, может потом и было конечно какое-то касание руки, но и это не пенальти.
Так, что судя твоей логике если Зениту надо молчать, то соперникам надо вообще заткнутся.
Больше всего судейских ошибок было совершено против Зенита, а ошибок в пользу Зенита всего две, меньше было только у Балтики.
Так у каких там соперников вопросы?
Просто много кто ненавидит Зенит и специально подымают пыль там где её даже нет.
Вот вчера я смотрел много раз повторы и не увидел игру рукой, там мяч отчётливо попал в грудь, может потом и было конечно какое-то касание руки, но и это не пенальти.
Так, что судя твоей логике если Зениту надо молчать, то соперникам надо вообще заткнутся.