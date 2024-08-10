Семак: «Ошибаются все. Хотелось бы понимать, почему эти решения принимают»

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вчера, 23:52

Главный тренер «Зенита» после матча 4‑го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0) заявил, что многие судейские решения вызывают у него недоумение, так как трактовки одних и тех же ситуаций различаются.

На последних минутах основного времени в ворота команды из Санкт-Петербурга был назначен пенальти за игру рукой . Вратарь справился с ударом .