Решение Бобровского назначить пенальти в ворота «Динамо» Мх — ошибочно

Сегодня прошло заседание ЭСК РФС . Комиссия вынесла следующие решения:

Кубок России. Путь РПЛ . Групповой этап. 1-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Факел» (Воронеж)

«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с удалением игрока «Факела» Абдулы Багамаева на 88-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Факел» №8 Абдулу Багамаева на 88-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил с его стороны против атакующего игрока команды «Зенит» №67 Максима Глушенкова комиссией единогласно квалифицируется как срыв перспективной атаки, а не лишение соперника явной возможности забить гол, учитывая большое расстояние до ворот и позицию партнера защитника №17 Николая Гиоргобиани, позволяющую потенциально вступить в единоборство за мяч с нападающим, если бы против него не были нарушены правила игры.

По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение за срыв перспективной атаки в данном игровом эпизоде.

«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с взятием ворот «Ростова» на 78-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 92-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Ростов» на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Локомотив» №27 Вадим Раков не находился за линией вне игры в момент касания мяча партнёром по команде по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Ростов» №28 Евгению Чернову, что было подтверждено ВАР при проверке и выдачей в эфир офсайдных линий.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ассистента не фиксировать положение вне игры и решение судьи засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 92-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не определила факта нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» №45 Александра Сильянова в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Ростов» №27 Николаем Комличенко, так как оба игрока тянулись к мячу, имея одинаковые шансы сыграть в мяч, никто из игроков не сыграл в мяч, незначительный контакт в воздухе с ногой нападающего не повлиял на него и не является наказуемым. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Мир РПЛ . 3-й тур

«Факел» (Воронеж) – «Краснодар» (Краснодар)

«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну на 62-й минуте матча и отменой взятия ворот «Краснодара» на 74-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Краснодар» №10 Эдуарда Сперцяна на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, ударившего по мячу практически сразу же после свистка, по мнению всех членов комиссии, не были направлены на протест против решения ассистента зафиксировать выход мяча за боковую линию, а больше были обусловлены разочарованием и досадой на самого себя, что он не смог сохранить мяч в пределах игрового поля.

Учитывая, что судьям даны инструкции, согласно которым, вторые предупреждения в матче должны быть очевидными, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться устным внушением и не выносить ему второе предупреждение в матче в данной игровой ситуации.

2. Судья верно отменил взятие ворот команды «Краснодар» на 74-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что один из ракурсов видеосъемки игрового эпизода доказывает, что мяч полностью пересёк линию ворот, покинув пределы поля, в атакующей фазе команды «Факел», предшествующей взятию ворот команды «Краснодар». По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию и решение судьи отменить взятие ворот по указанной причине.

«Динамо» (Махачкала) – «Пари НН» (Нижний Новгород)

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с неназначениями 11-метровых штрафных ударов в ворота «Пари НН» на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах матча и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» на 78-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 8-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Пари НН» №6 Дмитрия Тихого в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как мяч, двигающийся с короткой дистанции после игры в него игроком соперника, был неожиданным для защитника, его рука находилась близко к телу, не увеличивая неестественно его площадь, игрок не имел физической возможности избежать контакта с мячом, предпринимая попытку убрать руку за тело.

Учитывая данные обстоятельства, комиссия отмечает ошибочность вмешательства ВАР в игровую ситуацию ввиду отсутствия оснований считать решение судьи продолжить игру очевидно ошибочным. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи оставить своё первоначальное решение продолжить игру после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 18-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительная задержка и последующий контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Пари НН» №24 Кирилла Гоцука игрока атакующей команды «Динамо» №11 Эгаша Касинтуры в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является очевидно наказуемым, так как интенсивность этого контакта была слабой и не влияла на нападающего, который преувеличил его последствия, упав на газон неестественным образом.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию ввиду отсутствия очевидных оснований для этого.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны игрока обороняющейся команды «Пари НН» №22 Никиты Каккоева против игрока атакующей команды «Динамо» №11 Эгаша Касинтуры, по мнению всех членов комиссии, произошло за пределами штрафной площади, в связи с чем комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар в пользу команды «Динамо» в данном игровом эпизоде.

4. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 45+3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» №24 Кирилл Гоцук, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила игры в единоборстве с атакующим игроком команды «Динамо» №28 Сердером Сердеровым в собственной штрафной площади, так как защитник сыграл в мяч в нормальной манере, а неизбежный контакт по инерции с ногой нападающего после этого не является наказуемым. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

5. Судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды «Динамо» после просмотра монитора на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» №5 Джемала Табидзе в единоборстве за мяч в собственной штрафной площади с атакующим игроком команды «Пари НН» №9 Зе Турбо, так как оба игрока боролись за мяч, никто из игроков в мяч не сыграл, незначительный физический контакт между игроками, являющийся частью футбола, не является наказуемым.

Учитывая высокий уровень допустимых единоборств, применяемый судьёй в матче, и последовательности его решений, комиссия единогласно считает, что ВАР ошибочно вмешивался в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору ввиду отсутствия на это очевидных оснований, а судье следовало оставить своё первоначальное решение продолжить игру после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

«Рубин» (Казань) – «Химки» (Химки)

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с неудалением игрока «Химок» Неманьи Анджелковича на 33-й минуте матча и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Рубина» на 81-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Химки» №26 Неманью Анджелковича на 33-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока атакующей команды «Рубин» №10 Мирлинда Даку, по мнению большинства членов комиссии, является лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая расстояние до ворот, направление движения нападающего и потенциальный контроль им мяча, вследствие чего атакующий игрок мог выйти один на один с вратарём соперника, если бы против него не были нарушены правила.

Учитывая, что позиция партнёров защитника не позволяла им вступить в единоборство за мяч, большинство членов комиссии считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Химки» за лишение соперника явной возможности забить гол.

2. Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Рубин» после просмотра монитора на 81-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Рубин» №15 Игора Вуячича в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука защитника находилась вверху и была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в ситуацию, пригласив судью к монитору, и решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде.