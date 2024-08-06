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В «Пари НН» ответили на критику судейства после матча с «Динамо»

сегодня, 00:23
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слова главы Республики Дагестан Сергея Меликова по итогам матча 3-го тура РПЛ между нижегородцами и махачкалинском «Динамо». Игра прошла в Каспийске, гости одержали победу со счётом 1:0.

Меликов выразил недовольство судейством, а также сообщил, что надеется на разбирательство со стороны РФС.

Согласен с тем, что, если есть вопросы, обязательно нужно их задавать. Всегда, когда у нас есть вопросы, мы их задаём. Но в ситуации, когда мы видим, что сами недотянули, у самих есть какие-то ошибки, разбираемся внутри. В частности, после матча с «Рубином», который прошёл совсем недавно, у наших болельщиков и футбольных функционеров были вопросы в отношении того, как судилась эта игра. Я не берусь комментировать, это не моя роль — говорить, много было ошибок или мало, этим должны заниматься специалисты.

Если махачкалинское «Динамо» обращается в соответствующие инстанции, они имеют на это право. Мы со своей стороны тоже зафиксировали несколько моментов в нашу сторону. Но повторюсь, что мы не имеем права говорить однозначно, что они были направлены против нас. Мы обязательно внутри обсудим — если они как-то повлияли на качество игрового процесса, тоже будем обращаться в ЭСК.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:06, ред.
Переигровки ни кто не разрешит, а вот наказывать арбитров за допущенные промахи необходимо. Брак в любой работе должен быть наказуем. Иначе ни какой ответственности не будет.
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 07:56
Да переигровку вряд ли назначат. Но делать что-то надо
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:09
Переигровку наврятли назначат, но разбираться и применять какие-то меры надо в любом случае
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:47
У каждой команды всегда будут вопросы по судейству и неважно выиграла она или проиграла...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 06:42
Если после каждого скандала назначать переигровку, чемпионат будет длиться бесконечно...
ABir
ABir
сегодня в 05:50
Первопричины поражения всегда сначала надо искать в собственных недоработках
112910415
112910415
сегодня в 04:44
шум поднялся большой, надо реагировать !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:35, ред.
В матче Динамо-Пари НН имели место сомнительные судейские решения. По мнению ФК Динамо они значительно повлияли на итоговый результат. По этому поводу не высказался только ленивый. Ситуация неприятная и начинает раздражать - она превращается в балаган. РФС, учитывая напряжение, мог бы разобраться по данному вопросу более оперативно. Может быть принять решение о переигровке. В противном случае эти разговоры будут продолжаться вечно. Не стоит бояться радикальных решений.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 00:49
Это кто,любовник бобровского?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:36
От мёртвого осла уши...
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