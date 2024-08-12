«Ювентус» сделал официальное предложение по защитнику «Милана»

1723463913

вчера, 14:58

«Ювентус» направил официальное предложение по защитнику «Милана» . Речь идёт об аренде за 3 миллиона евро с правом выкупа за 14 миллионов евро. Игрок согласен на переход.

Напомним, Калюлю воспитанник «Лиона». За «Милан» он выступает с августа 2020 года. Контракт Калюлю с «россонери» действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне центральный защитник сыграл 11 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет подписать защитника «Арсенала».