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«Ювентус» сделал официальное предложение по защитнику «Милана»

вчера, 14:58

«Ювентус» направил официальное предложение по защитнику «Милана» Пьеру Калюлю. Речь идёт об аренде за 3 миллиона евро с правом выкупа за 14 миллионов евро. Игрок согласен на переход.

Напомним, Калюлю воспитанник «Лиона». За «Милан» он выступает с августа 2020 года. Контракт Калюлю с «россонери» действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне центральный защитник сыграл 11 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет подписать защитника «Арсенала».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 17:22
Юве хочет проверить подойдёт ли им Калюлю и потом выкупить , тем более игрок тоже хочет выступать за Юве, так , что почему и нет.
Гость
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