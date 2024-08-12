Винисиус отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии

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вчера, 13:19

С нападающим «Реала» связалось Министерство спорта Саудовской Аравии.

Футболисту предложили перейти в один из клубов Премьер-лиги и играть там до чемпионата мира 2034, чтобы стать его лицом.

Бразилец отклонил предложение. Он хочет выиграть «Золотой мяч» в составе «Реала».