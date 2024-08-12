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Винисиус отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии

вчера, 13:19

С нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором связалось Министерство спорта Саудовской Аравии.

Футболисту предложили перейти в один из клубов Премьер-лиги и играть там до чемпионата мира 2034, чтобы стать его лицом.

Бразилец отклонил предложение. Он хочет выиграть «Золотой мяч» в составе «Реала».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:07
Скоро сам побежит за саудовские деньги. Как его кумир Роналду
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 14:07
ну и правильно, какой дурень перейдет в 24 года туда неизвестно куда!!
u5gbwu3akpeu
u5gbwu3akpeu
вчера в 13:54
Рановато ему ещё в арабодояры идти
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:52
На хлопковые плантации))
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:48
Всё правильно Вини, у тебя есть ещё что доказать на европейских полях
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:47
Он подумал что его в рабство берут))
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:40
А может Винисиус сделал ошибку?
Да, молодые известные игроки туда не торопятся, пока...
Но уже сейчас в Саудовской Аравии играет много звёзд.
В этой лиге играют в самый настоящий футбол, есть возможность развиваться.
Так что Винисиус может пожалеть, что в 2024 году не подписал контракт на десять лет.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:28
Ближе к 30 годам если только (как раз к этим годам бразильцы обычно сдуваются).
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:21
Рано ему еще идти в лигу пенсионеров, вся карьера впереди.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:21
Мало того что перейти, так еще и играть до 2034 года?))) отказ понятен.
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