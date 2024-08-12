Винисиус отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии

С нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором связалось Министерство спорта Саудовской Аравии.
Футболисту предложили перейти в один из клубов Премьер-лиги и играть там до чемпионата мира 2034, чтобы стать его лицом.
Бразилец отклонил предложение. Он хочет выиграть «Золотой мяч» в составе «Реала».
Да, молодые известные игроки туда не торопятся, пока...
Но уже сейчас в Саудовской Аравии играет много звёзд.
В этой лиге играют в самый настоящий футбол, есть возможность развиваться.
Так что Винисиус может пожалеть, что в 2024 году не подписал контракт на десять лет.
Да, молодые известные игроки туда не торопятся, пока...
Но уже сейчас в Саудовской Аравии играет много звёзд.
В этой лиге играют в самый настоящий футбол, есть возможность развиваться.
Так что Винисиус может пожалеть, что в 2024 году не подписал контракт на десять лет.