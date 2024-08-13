ПАОК уступил «Мальме» в отборочном этапе ЛЧ. Оздоев и Чалов играли

ПАОК уступил «Мальме» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (3:4, первый матч 2:2).
Себастьян Нанаси вывел гостей вперед на 10-й минуте. Тайсон на 21-й сравнял счет. Константинос Кулеракис обеспечил хозяевам поля преимущество на 43-й, а на 45-й Нанаси оформил дубль. Третий гол «орлов» забил Андрия Живкович на 45+4-й. Нильс Цеттерстрём на 90+7-й перевёл игру в дополнительное время. Победный гол на 99-й забил Андерс Кристиансен.
Хавбек «орлов» Магомед Оздоев был заменен на 72-й минуте, а его одноклубник Фёдор Чалов вышел на поле на 73-й.
В следующем раунде «Мальме» сыграет с победителем противостояния ФКСБ и «Спарты».
Немцы, вообще скупы на похвалу, и кроме себя, никого не видят. Но, если они замечают красивое, то мимо не пройдут... Правда, у них вкус- на живопись, архитектуру, поэзию не такой, как когдато, у советских людей. Между нами, очень много немцев, даже приклонного возраста, не знают своих национальных гениев...))) Больше того, немецкое образование средней школы, на 3-4 класса отстает от советского.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨
Немцы, вообще скупы на похвалу, и кроме себя, никого не видят. Но, если они замечают красивое, то мимо не пройдут... Правда, у них вкус- на живопись, архитектуру, поэзию не такой, как когдато, у советских людей. Между нами, очень много немцев, даже приклонного возраста, не знают своих национальных гениев...))) Больше того, немецкое образование средней школы, на 3-4 класса отстает от советского.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨