ПАОК уступил «Мальме» в отборочном этапе ЛЧ. Оздоев и Чалов играли

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вчера, 23:13

ПАОК уступил «Мальме» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (3:4, первый матч 2:2).

Себастьян Нанаси вывел гостей вперед на 10-й минуте. Тайсон на 21-й сравнял счет. Константинос Кулеракис обеспечил хозяевам поля преимущество на 43-й, а на 45-й Нанаси оформил дубль. Третий гол «орлов» забил Андрия Живкович на 45+4-й. Нильс Цеттерстрём на 90+7-й перевёл игру в дополнительное время. Победный гол на 99-й забил Андерс Кристиансен.

Хавбек «орлов» Магомед Оздоев был заменен на 72-й минуте, а его одноклубник Фёдор Чалов вышел на поле на 73-й.