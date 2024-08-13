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ПАОК уступил «Мальме» в отборочном этапе ЛЧ. Оздоев и Чалов играли

вчера, 23:13
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ПАОК уступил «Мальме» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (3:4, первый матч 2:2).

Себастьян Нанаси вывел гостей вперед на 10-й минуте. Тайсон на 21-й сравнял счет. Константинос Кулеракис обеспечил хозяевам поля преимущество на 43-й, а на 45-й Нанаси оформил дубль. Третий гол «орлов» забил Андрия Живкович на 45+4-й. Нильс Цеттерстрём на 90+7-й перевёл игру в дополнительное время. Победный гол на 99-й забил Андерс Кристиансен.

Хавбек «орлов» Магомед Оздоев был заменен на 72-й минуте, а его одноклубник Фёдор Чалов вышел на поле на 73-й.

В следующем раунде «Мальме» сыграет с победителем противостояния ФКСБ и «Спарты».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:48
Просто Федя ещё не адаптировался, не прочувствовал ещё партнёров. На следующем этапе проявит себя непременно.
Gorasul
Gorasul
сегодня в 11:47
Классный заголовок! Провал и сразу почему он случился. Далее текст можно и не читать.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:23
ПАОК дома по бумагам был фаворитом... но это не помогло...
shlomo
shlomo
сегодня в 07:18
Хороший матч получился на радость зрителям...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:16
Не помогли наши ребята ПАОК, пройти Мальме.
c3g23hq56bux
c3g23hq56bux
сегодня в 07:05
Как говорится играли и не угадали не одной буквы
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 06:55
Почитали книжку, передайте другим.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:36
Команда Мальмё была более решительно настроена на победу. Теперь впереди противостояние с чешской Спартой
5y5nfk46w4jx
5y5nfk46w4jx
сегодня в 05:14
Мечта Салова о Лиге Чемпионов закончилась ничем
112910415
112910415
сегодня в 05:01
что-то не срослось ...
3arcunby5rw4
3arcunby5rw4
сегодня в 03:47
За игрой ПАОКа теперь у нас в стране внимательно следят, пока следить не за чем.
wgb5yf2da42m
wgb5yf2da42m
сегодня в 03:45
ПАОК с Федей недолго в ЛЧ поиграл.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:37
Играли , но не угадали ☝️😜
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:06
Они не отметились ничем...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:01
Хотел поболеть за ПАОК в ЛЧ... Не срослось
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:57
Интересный матч был. Жвль ПАОК проигр6л
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:55
Быстро закончилась лига чемпионов...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:59, ред.
Спасибо, Дорогой, Спасибо!!!!!!!
Немцы, вообще скупы на похвалу, и кроме себя, никого не видят. Но, если они замечают красивое, то мимо не пройдут... Правда, у них вкус- на живопись, архитектуру, поэзию не такой, как когдато, у советских людей. Между нами, очень много немцев, даже приклонного возраста, не знают своих национальных гениев...))) Больше того, немецкое образование средней школы, на 3-4 класса отстает от советского.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:53
Рад за Вас👍думаю тем кто ценит настоящее искусство не важны социальные статусы и национальность художника...глаза, слух, чувства и душу не обманешь...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:49
Благодарю за теплые слова, Дружище!!!!!!!
Нет, пока не запрещал, но мы и не общаемся. Я думаю, к его большому разочарованию, будет узнать, что у меня были выставки в Германии- даже с копиями и приближенными к ним. Но у меня, есть и немало авторских работ- в частности портретов. Я получал от немцев, без преувеличения- оглушительные овации, что, для эмигранта- весьма почетно... Как-нибудь, я представлю Вашему вниманию, несколько авторских работ...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:37
    Ах вот как, так они оказывается в домино играли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну, видать- для того и брали...
    Маэстро- с очередным ШЕДЕВРОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вечернее оборжание, Минздравом не запрещено, поэтому- мои очередные Овации, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё, как всегда- своевременно и со вкусом, Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Capral
    Capral
    вчера в 23:31
    До сих пор не понимаю, что особенного, греки увидели в Чалове, а Чалов в Паоке...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:30
    Оздоев и Чалов играли...

    Naherger
    Naherger
    вчера в 23:23, ред.
    Ну что,Федя,поиграл в лч? Дурья твоя голова. Больше паок даже близко к лч не подойдёт в век чалова
    Гость
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