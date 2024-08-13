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«Зальцбург» сыграл вничью с «Твенте» и вышел в следующий раунд ЛЧ

вчера, 21:57
ТвентеЛоготип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)3 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

«Твенте» сыграл вничью с клубом «Ред Булл Зальцбург» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (3:3, первый матч 1:2).

Мориц Кьяергаард вывел гостей вперед на 17-й минуте. Нене Доргелес на 25-й удвоил преимущество команды. Меес Хилгерс отыграл один из мячей на 43-й. Ибрагим Йео на 46-й забил третий гол «быков». Алек ван Хоренбек отличился на 64-й, Сем Стейн на 87-й вернул равенство на табло.

«Ред Булл Зальцбург» в следующем раунде сыграет с победителем противостояния «Рейнджерс» и киевского «Динамо».

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Все комментарии
887e5nwhqma9
887e5nwhqma9
сегодня в 03:00
Я так и думал, что тут будет ничейка
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:27
шикарная голевая феерия.
красные быки, как говорил в неделю назад, просто сильней Твенте.
Фенербахче перевел матч с Лиллем в овертайм.
там Диаките срезал мяч в свои ворота в добавленное время на радость Моуринью.
еще и Карабах с Лудогорцем затеяли нечто камбэка)))
84cs7j3page2
84cs7j3page2
вчера в 22:26
Хороший результат для Зальцбурга, удачи дальше
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:15
Очень интересный и результативный матч для болельщиков получился
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:14
Ожидаемый результат. У Зальцбурга опыта в еврокубках больше, Твенте в ЛЧ редкий гость.
5ejrxsj37dkd
5ejrxsj37dkd
вчера в 22:07
Зальцбург с победой, удачи в дальнейших матчах.
Гость
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