«Зальцбург» сыграл вничью с «Твенте» и вышел в следующий раунд ЛЧ

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вчера, 21:57

«Твенте» сыграл вничью с клубом «Ред Булл Зальцбург» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (3:3, первый матч 1:2).

Мориц Кьяергаард вывел гостей вперед на 17-й минуте. Нене Доргелес на 25-й удвоил преимущество команды. Меес Хилгерс отыграл один из мячей на 43-й. Ибрагим Йео на 46-й забил третий гол «быков». Алек ван Хоренбек отличился на 64-й, Сем Стейн на 87-й вернул равенство на табло.

«Ред Булл Зальцбург» в следующем раунде сыграет с победителем противостояния «Рейнджерс» и киевского «Динамо».