«Ростов» выиграл у «Химок» в Кубке России

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вчера, 21:56

«Ростов» обыграл «Химки» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России (3:1).

Константин Кучаев вывел южан вперед на 8-й минуте, Роналдо на 38-й удвоил преимущество команды. Зелимхан Бакаев на 45+2-й отыграл один из мячей. Третий гол «желто-синих» забил Егор Голенков на 88-й.

После этой игры «Ростов» идет на 2-м месте в группе B, «Химки» расположились на 3-й строчке. У обоих коллективов по 3 балла.

В другой встрече «Локомотив» переиграл «Оренбург».