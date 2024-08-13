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«Ростов» выиграл у «Химок» в Кубке России

вчера, 21:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Ростов» обыграл «Химки» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России (3:1).

Константин Кучаев вывел южан вперед на 8-й минуте, Роналдо на 38-й удвоил преимущество команды. Зелимхан Бакаев на 45+2-й отыграл один из мячей. Третий гол «желто-синих» забил Егор Голенков на 88-й.

После этой игры «Ростов» идет на 2-м месте в группе B, «Химки» расположились на 3-й строчке. У обоих коллективов по 3 балла.

В другой встрече «Локомотив» переиграл «Оренбург».

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Источник: soccer.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:49
Ожидаемый результат.
Ростов посильнее Химок.
K_TS16
K_TS16
сегодня в 08:57
На классе
я из Химок
я из Химок
сегодня в 07:58
Надеюсь что в РПЛ ,будет игра лучше, чем в Кубке!
112910415
112910415
сегодня в 05:06
Ростов сильнее, конечно !
FC RSM
FC RSM ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:09
Ну да, если б не ошибка Мелехина, 4-0, 5-0 должно быть как минимум.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:59
Ростов с победой,неплохой счет.
Viollator
Viollator
вчера в 22:31
Коля два с пенок забел
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:22
Поздравляю южан с победой!
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:22
Хорошая боевая игра, с обоюдными шансами...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:21
Рядовая игра полу-резервных составов.
Правда можно выделить гол Роналдо, изящно...
А на послематчевой пресс-конференции умничал Карпин.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:19
Химкам не нужен кубок сил не хватит
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:17
отличная победа!
Карпин наконец поверил свой клуб и позволил им играть так как они могут
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:14
По моему мнению, всё таки 3-1 как-то слишком...))
Ног 3-й был забит как раз после ошибки вратаря и игрока Химок: один БЕЗОБРАЗНО отдавал пас своему игроку, а второй так же безобразно принимал мяч.
А первые два ростовские голы просто хороши: красивый пас на ход игроку и отличная реализация.
Да и гол Зелимхана тоже отличный: ИСПОЛНИЛ "парашют" как на тренировке! )
В целом смотреть было интересно.
Capral
Capral
вчера в 22:11
Вот сколько смотрю на Байрамяна, каждый раз задаюсь вопросом: ну нежели, имея в составе такого игрока как Байрамян- нельзя создать играющую команду, креативную и думающую?! Пас Байрамяна, на 55 мин.,- изящний, филигранный и утонченный по мысли, можно брать в учебники!!! Глядя на трибуны, не глядя на партнера, с носка, Байрамян выдал разрезающий пас на ход Роналдо, после которого- оставалось только забивать!!! Байрамян, Глебов, Роналдо- с этими людьми, нужно строить команду созидателей, но точно не разружителей.

Карпин, сам, как в прошлом игрок мудрый и дальновидный не может не видеть, что Комличенко- это инородное тело в атаке Ростова. Не знаю, возможно не от хорошей жизни он выходит на поле или нет ему альтернативы, но с Комли на острие нападения- красоты и мысли не будет. Очень жаль, что иранец не играет, не имею о нем информации- где он, что с ним... Вобщем- Ростов с победой, а Карпину- больше футбольного творчества и изобретательности!!!
я из Химок
я из Химок
вчера в 22:08
3-2-разы! Пинание мяча! Никакого желания играть НЕТУ!!! Так, присутствие! Боюсь представить что будет с Зенитом.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:02
Ожидаемая победа Ростова) Химкам надо сливать Кубок, не потянут два турнира. Вперед, Ростов!
m7eyrq2f6445
m7eyrq2f6445
вчера в 22:02
Ростов с победой, Ростов просто сильнее!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:57
С Победой Земляки и сопереживающие ЮГУ!!!
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