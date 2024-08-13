«Ростов» выиграл у «Химок» в Кубке России

«Ростов» обыграл «Химки» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России (3:1).
Константин Кучаев вывел южан вперед на 8-й минуте, Роналдо на 38-й удвоил преимущество команды. Зелимхан Бакаев на 45+2-й отыграл один из мячей. Третий гол «желто-синих» забил Егор Голенков на 88-й.
После этой игры «Ростов» идет на 2-м месте в группе B, «Химки» расположились на 3-й строчке. У обоих коллективов по 3 балла.
В другой встрече «Локомотив» переиграл «Оренбург».
Карпин, сам, как в прошлом игрок мудрый и дальновидный не может не видеть, что Комличенко- это инородное тело в атаке Ростова. Не знаю, возможно не от хорошей жизни он выходит на поле или нет ему альтернативы, но с Комли на острие нападения- красоты и мысли не будет. Очень жаль, что иранец не играет, не имею о нем информации- где он, что с ним... Вобщем- Ростов с победой, а Карпину- больше футбольного творчества и изобретательности!!!
Карпин, сам, как в прошлом игрок мудрый и дальновидный не может не видеть, что Комличенко- это инородное тело в атаке Ростова. Не знаю, возможно не от хорошей жизни он выходит на поле или нет ему альтернативы, но с Комли на острие нападения- красоты и мысли не будет. Очень жаль, что иранец не играет, не имею о нем информации- где он, что с ним... Вобщем- Ростов с победой, а Карпину- больше футбольного творчества и изобретательности!!!
Ног 3-й был забит как раз после ошибки вратаря и игрока Химок: один БЕЗОБРАЗНО отдавал пас своему игроку, а второй так же безобразно принимал мяч.
А первые два ростовские голы просто хороши: красивый пас на ход игроку и отличная реализация.
Да и гол Зелимхана тоже отличный: ИСПОЛНИЛ "парашют" как на тренировке! )
В целом смотреть было интересно.
Ног 3-й был забит как раз после ошибки вратаря и игрока Химок: один БЕЗОБРАЗНО отдавал пас своему игроку, а второй так же безобразно принимал мяч.
А первые два ростовские голы просто хороши: красивый пас на ход игроку и отличная реализация.
Да и гол Зелимхана тоже отличный: ИСПОЛНИЛ "парашют" как на тренировке! )
В целом смотреть было интересно.