«Интер Майами» без Месси проиграл «Коламбус Крю» и вылетел из Кубка лиг

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вчера, 08:32

«Коламбус Крю» одержал победу над «Интер Майами» в матче 1/8 финала Кубка лиг Северной и Центральной Америки (3:2).

На 10-й минуте гости открыли счёт — отличился Матиас Рохас. Диего Гомес на 62-й удвоил преимущество клуба из Флориды. Кристиан Рамирес на 67-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Диего Росси на 69-й восстановил равенство, а на 80-й сделал дубль.

Игру из-за травмы пропускал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

В следующем раунде «Коламбус Крю» сыграет с «Нью-Йорк Сити».

В прошлом году «Интер Майами» стал победителем турнира.