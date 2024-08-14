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«Интер Майами» без Месси проиграл «Коламбус Крю» и вылетел из Кубка лиг

вчера, 08:32

«Коламбус Крю» одержал победу над «Интер Майами» в матче 1/8 финала Кубка лиг Северной и Центральной Америки (3:2).

На 10-й минуте гости открыли счёт — отличился Матиас Рохас. Диего Гомес на 62-й удвоил преимущество клуба из Флориды. Кристиан Рамирес на 67-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Диего Росси на 69-й восстановил равенство, а на 80-й сделал дубль.

Игру из-за травмы пропускал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

В следующем раунде «Коламбус Крю» сыграет с «Нью-Йорк Сити».

В прошлом году «Интер Майами» стал победителем турнира.

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Все комментарии
Veron_HS.
Veron_HS.
вчера в 18:32
судя по логике месиглоров, как только меся уйдет на пенсию Интер Майами можно расформировывать. ну а смысл играть, больше же они ни одного матча не выиграют после ухода
амурец
амурец
вчера в 15:56
Да и с Месси бы проиграли
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 15:55
Не думаю, что Майами расстроен вылетом из Кубка лиг. Они выиграли этот Кубок в прошлом году. Сейчас просто появилось время для отдыха перед заключительными турами МЛС и плей-офф МЛС. Сейчас конкуренты устанут на Кубке лиг, Майами только упрочнит свое место в таблице.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 15:21
Что значит без Месси проиграли? Он не виноват или с ним бы точно выиграли?
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 14:43
Без Месси Аргентина и ЧМ бы не выиграла.
В свой первый сезон Интер выиграл кубок с ним, а без него - вылет. Вот и весь расклад.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:51
Месси пока еще в хорошей форме и без него проигрывают.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:42
С Месси еше крупно вылетели бы
112910415
112910415
вчера в 12:19
поплыли без лидера ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:48
Где гарантия, что с Месси не проиграли бы?)
a9q32u3rbnr7
a9q32u3rbnr7
вчера в 09:57
На кого ж ты их, дномушка, бросил-то?!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 09:46, ред.
А в какой пыльный угол забились другие европейские игроки высокого уровня, которые в отсутствии Месси растеряли свой лоск ? Почему они не потянули, растерялись ребятки, не знали, кому пасовать ? Интересно, а Суарес перестал показывать свою ослепительную улыбку, которую он демонстрирует всякий раз, когда Лионель забивает мяч ?
adekvat
adekvat
вчера в 09:36
Может и с Месси проиграли бы, что загадывать, и заострять на этом внимание.
Futurista
Futurista
вчера в 09:27
Без Месси Интер не месит...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:24
С Месси они выиграли кубок лиги. И лидируют в таблице... Проиграли потому ч о не был на Интер вожак))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:20
Columbus сейчас достаточно хорош
598yfzm573cr
598yfzm573cr
вчера в 09:19
Похоже и с Месси бы проиграли, концентрацию потеряли
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:17
у франц футбола все меньше шансов дать Месси ЗМ в этом году)
6jvd8z4wece8
6jvd8z4wece8
вчера в 09:03
Значит Месси для них основная опора!!!
Capral
Capral
вчера в 08:56
Крю неплохая команда, поэтому неудивительно, что победили. Помню, они и шварца натянули на 3:0. Но пистону, пора заканчивать с футболом- стал часто болеть и подолгу. Ну а Крю можно поздравить и пожелать Удачи в дальнейшем!!!
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 08:46
Месси : 🤭
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:36
Ну Нью-Йорк Сити держитесь...)
sgesnbbctg4r
sgesnbbctg4r
вчера в 08:36
Интер с Месси и без - две разные команды.
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