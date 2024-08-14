Алмквист покинул «Ростов» и перешёл в «Парму»

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вчера, 13:57

Нападающий стал игроком «Пармы».

Ранее шведский футболист выступал на правах аренды в «Лечче» из «Ростова». В прошлом сезоне на счету форварда 32 матча за итальянскую команду во всех турнирах и три гола.