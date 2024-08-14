Алмквист покинул «Ростов» и перешёл в «Парму»

Нападающий Понтус Алмквист стал игроком «Пармы».
Ранее шведский футболист выступал на правах аренды в «Лечче» из «Ростова». В прошлом сезоне на счету форварда 32 матча за итальянскую команду во всех турнирах и три гола.
Нападающий Понтус Алмквист стал игроком «Пармы».
Ранее шведский футболист выступал на правах аренды в «Лечче» из «Ростова». В прошлом сезоне на счету форварда 32 матча за итальянскую команду во всех турнирах и три гола.
Нам бы сейчас надо аккуратнее с иностранцами?
Если что, УЕФА наши контракты не признает.
Надо развивать российский футбол.
Нам бы сейчас надо аккуратнее с иностранцами?
Если что, УЕФА наши контракты не признает.
Надо развивать российский футбол.