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Алмквист покинул «Ростов» и перешёл в «Парму»

вчера, 13:57

Нападающий Понтус Алмквист стал игроком «Пармы».

Ранее шведский футболист выступал на правах аренды в «Лечче» из «Ростова». В прошлом сезоне на счету форварда 32 матча за итальянскую команду во всех турнирах и три гола.

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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:17
Вольному воля.
TheBoLt
TheBoLt ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:55
У него кончился контракт и он перешел на правах свободного агента. Он играл в аренде с 2022 года, на него вообще можно было не рассчитывать. Зря потраченные деньги
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:16
Покинул это как, сбежал что ли?
Нам бы сейчас надо аккуратнее с иностранцами?
Если что, УЕФА наши контракты не признает.
Надо развивать российский футбол.
Гость
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