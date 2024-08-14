«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе де Лигта и Мазрауи из «Баварии»

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вчера, 08:11

Защитники и перешли из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».

Де Лигт подписал контракт до июня 2029 года, а Мазрауи — до июня 2028-го. Оба соглашения могут быть продлены ещё на один год.