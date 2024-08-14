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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе де Лигта и Мазрауи из «Баварии»

вчера, 08:11

Защитники Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи перешли из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».

Де Лигт подписал контракт до июня 2029 года, а Мазрауи — до июня 2028-го. Оба соглашения могут быть продлены ещё на один год.

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:50
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
    вчера в 18:06, ред.
    ))) А чё ты сразу как панчер в стойку то встал, Ковалёв ? Расслабься, - ты не на работе!)
    Контраргументы ? )))))))))) На что ?! На это (???!!!) :

    "1) закрывают проблемные позиции
    2) игроки хорошо зарекомендовали себя
    3) если брать оценочную стоимость транфермаркта - то МЮ заплатил немного
    4) трансфер Де Лигта еще и в рассрочку на 3 года."

    Не смеши.
    Отсутствие конкретики вкупе с явной экзальтацией по поводу прихода новичков в МЮ, которые ещё футболку клуба не надевали и на своих позициях, на данный момент, по сути, являются котами в мешке..., + эфемерные поздравления болельщиков "дьяволов" непонятно с чем , - не есть аргументы, Ковалёв..., как бы тебе не хотелось.)

    Суть же моего коммента была в том, чтоб не раздавать авансов раньше времени... и не рукоплескать на пустом месте кому попало и как попало.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 15:56
    Бавария удивила этими трансферами...
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 13:26
    Хлам собирают
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 13:06
    Нехило так МЮ усилился этим летом. Теперь у Тен Хага не может быть оправданий, нужных игроков ему купили, пусть дает результат. Учитывая, что команда не играет в еврокубках и слабость конкурентов, в биг-4 должны попадать.
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 13:04, ред.
    Из тех соображений, что они:

    1) закрывают проблемные позиции
    2) игроки хорошо зарекомендовали себя
    3) если брать оценочную стоимость транфермаркта - то МЮ заплатил немного
    4) трансфер Де Лигта еще и в рассрочку на 3 года.

    Давай, жду контраргументов от Петли. Жду доводов, что типа "МЮ загубил Варана и Ди Марию", "МЮ вечно переплачивает", и что вообще "ПСЖ и Реал знали, что Йоро травмированный"...

    И уж тем более жду аргументов, почему этот трансфер выгоден Баварии?

    Или суть комментария была доковыряться именно до словообразования или использования слова "отличный"? Если так - рекомендую Вам чай с ромашкой, говорят, успокаивает...
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 10:24
    Голландец подтянул голландца
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 09:55
    Де Лигт кажется хорошим усилением
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
    вчера в 09:54, ред.
    Трансферы отличные, но удивляет и настораживает лёгкость Баварии по ним.
    Хм ... Эт как так у тебя одно с другим вяжется, Ковалёв? Типа скауты МЮ просто гении, а у Баварии загадочно-туманные ? Или как ?

    И вабче, ты из каких соображений пришел к выводу, что они отличные ? Не перспективные, не интересные, а именно отличные ?!
    FreshMeat
    FreshMeat ответ ssspartak (раскрыть)
    вчера в 09:42, ред.
    Посмотрите матч с Баварией на ее поле в ЛЧ прошлого года (о Мю играл в ЛЧ фигасе), как защитники МЮ (тогда еще вроде все были здоровыми) и вратарь Онана выносили мяч исключительно противнику в ноги. Если было два варианта отдать своим передачу - выбиралась траектория "между ними" чтобы мяч попал опять игроку Баварии. Это поучительный матч. Никакого "спада" в МЮ нет, есть некое коллективное умопомешательство, которому нет никаких объяснений.
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 09:09
    Самое смешное, что Барса уже сама предлагала Де Йонга)
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:02
    Аякс Юнайтед)))
    Онана, Антони, Ван де Бек, Де Лигт, Мазарауи, Лисандро Мартинес....
    Надо еще Де Йонга брать из барсы))
    Foxes
    Foxes
    вчера в 09:00
    А говори денег нет.
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 08:46
    у МЮ спад, никак не могут выйти на свой когда то топовый уровень. Помогут ли эти товарищи?)))
    kovalev-barin
    kovalev-barin
    вчера в 08:42
    Поздравляю всех фанатов МЮ. Отличные трансферы, и, что самое главное, за относительно небольшие деньги. Особенно Мазрауи.

    В трансфере удивительны две вещи. И если то, что Эшуорт и Беррарда смогли забрать их за небольшие деньги, хотя еще пол года назад была бы дикая переплата, вопросы вызывает, но небольшие...

    ... то вот почему Бавария, особенно учитывая их проблемы, так легко и так дешево продала таких игроков, вызывает уже серьезные вопросы...
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ FreshMeat (раскрыть)
    вчера в 08:38
    И с чего такие выводы?

    Что вообще у игроков общего?
    3qp5vweva2j8
    3qp5vweva2j8
    вчера в 08:37
    В общем потратились очень серьезно
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 08:28
    Эти переходы должны укрепить защиту МЮ!
    FreshMeat
    FreshMeat
    вчера в 08:27
    В конце этого сезона оба будут признаны шлаком, как Варан и Каземиро, и наделав за год кучу ошибок уедут в третьесортные команды.
    YNWA
    YNWA
    вчера в 08:26
    Серьёзно, серьёзно ребятки усилились!
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