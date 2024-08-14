«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе де Лигта и Мазрауи из «Баварии»

Защитники Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи перешли из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».
Де Лигт подписал контракт до июня 2029 года, а Мазрауи — до июня 2028-го. Оба соглашения могут быть продлены ещё на один год.
Защитники Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи перешли из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».
Де Лигт подписал контракт до июня 2029 года, а Мазрауи — до июня 2028-го. Оба соглашения могут быть продлены ещё на один год.
В трансфере удивительны две вещи. И если то, что Эшуорт и Беррарда смогли забрать их за небольшие деньги, хотя еще пол года назад была бы дикая переплата, вопросы вызывает, но небольшие...
... то вот почему Бавария, особенно учитывая их проблемы, так легко и так дешево продала таких игроков, вызывает уже серьезные вопросы...
В трансфере удивительны две вещи. И если то, что Эшуорт и Беррарда смогли забрать их за небольшие деньги, хотя еще пол года назад была бы дикая переплата, вопросы вызывает, но небольшие...
... то вот почему Бавария, особенно учитывая их проблемы, так легко и так дешево продала таких игроков, вызывает уже серьезные вопросы...
Хм ... Эт как так у тебя одно с другим вяжется, Ковалёв? Типа скауты МЮ просто гении, а у Баварии загадочно-туманные ? Или как ?
И вабче, ты из каких соображений пришел к выводу, что они отличные ? Не перспективные, не интересные, а именно отличные ?!
Хм ... Эт как так у тебя одно с другим вяжется, Ковалёв? Типа скауты МЮ просто гении, а у Баварии загадочно-туманные ? Или как ?
И вабче, ты из каких соображений пришел к выводу, что они отличные ? Не перспективные, не интересные, а именно отличные ?!