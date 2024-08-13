Ради Лопетеги закупаются в стиле «Челси». В АПЛ есть ещё один клуб с претензией на звание гранда

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сегодня, 17:58

Хотят повторить опыт «Виллы» с Эмери.

Мойес подарил надежду на светлое будущее

«Вест Хэм» никак не назовёшь большим клубом или грандом АПЛ – лучшим их достижением является шестое место по итогам чемпионата-20/21. До этого коллектив болтался в турнирной таблице ещё ниже. Основные успехи лондонцев связаны с одним шотландским специалистом – Дэвид Мойес превратил «Вест Хэм» в крепкого бойца АПЛ и периодически – участника еврокубков с претензиями на решающие стадии турнира.

За семь лет (с перерывом в сезоне-18/19) при Мойесе «молотобойцы» тоже не обзавелись солидным послужным списком – по большей части оставались в середине таблицы, в еврокубки стали отбираться, начиная с сезона 2020/21. Что касается самих еврокубков, клуб может похвастаться только победой в третьем по значимости турнире – Лиге конференций. В Лиге Европы останавливались в полуфинале (сезон-21/22) и четвертьфинале (сезон-23/24). Но даже такие результаты для скромного «Вест Хэма» – рывок вперёд.

Де-факто Мойес закрепил за лондонцами статус грозного еврокубкового бойца – даже в ЛЕ команда боролась за решающие стадии, просто оба раза попадала на фаворита турнира – сначала на «Айнтрахт», который в итоге стал победителем ЛЕ -21/22, а потом на непобедимый «Байер» – «фармацевты» взломали футбол и к апрельским матчам с «Вест Хэмом» подошли без единого поражения. Кто такие «молотобойцы», чтобы ломать магию Хаби Алонсо?

Теперь Мойес ушёл – в клуб он вложил все силы и эмоции, заслужил отдых. Главное – клуб расстался со специалистом, понимая, что будет делать дальше.

Лопетеги знает, как выжимать максимум

«Молотобойцы» не стали играть в смену курса и игровой философии, как это делал «Вулверхэмптон». «Волкам» это вышло боком – борьба за еврокубки для них сменилась битвами за выживание. Лондонцам же был необходим тренер с похожей структурой игры – такой, который бы не стал требовать доминации на мяче, фокуса на владении и пр. Нужен довольно гибкий рулевой, который будет отталкиваться от характеристик состава.

Хулен Лопетеги в этом плане отлично подошёл – период карьеры в «Севилье» показал, что с середняками у тренера складывается плодотворное сотрудничество. Этакий аналог Унаи Эмери. Хулен в первый же сезон у руля «красно-белых» принёс им победу в Лиге Европы (в полуфинале выбили МЮ , в финале обыграли «Интер»), по итогам чемпионата делили третью строчку с «Атлетико» (стали четвёртыми по дополнительным показателям). В похожем темпе прошли и следующие две кампании – успеха в еврокубках уже не было, зато оба раза от третьей строчки коллектив отделяли миллиметры.

Испанский менеджер на удивление отдаёт предпочтение надёжности в обороне и не требует яркой атаки, наоборот – «Севилья» при нём играла серо и неинтересно, зато набирала очки. «Вест Хэм» Мойеса тоже не плёл кружева, показывая простой футбол. Так что команда примерно понимает требования нового тренера.

«Молотобойцы» – в топ-3 по тратам на трансферы

Прошлый сезон показал, что у «молотобойцев» есть перспективы для роста – но пока они уступают другим многообещающим проектам. Сейчас лондонцы потратили на трансферном рынке почти 145 миллионов евро – это третье место среди клубов АПЛ . Выше только ещё одно открытие рынка – «Астон Вилла», и давно приучивший к тратам «Челси».

В первую очередь занялись обновлением флангов и позиции нападающего. Что касается острия атаки, продолжает стагнировать возрастной лидер «молотобойцев» Майкл Антонио – в минувшем чемпионате 34-летний форвард забил только шесть мячей. При этом на рынок вышел Никлас Фюллькруг – несмотря на возраст, немец считался ценным активом, поскольку раскрылся только недавно и сейчас вышел на пик. Плюс это классический нападающий, который отлично действует в чужой штрафной. С ним не надо ничего выдумывать – а для «Вест Хэма» это плюс.

Группу атаки усилили Крисенсио Саммервиллем и Луисом Гильерме, оба трансфера – на перспективу, 22- и 18-летний футболисты ещё сыграют свою роль в становлении проекта. Также «молотобойцы» искали крайнего защитника и хотели Нуссаира Мазрауи из «Баварии» – но быстрее сработал МЮ . Зато у «Юнайтед» смогли забрать Аарона Ван-Биссаку. Вышло даже дешевле.

Вместе с тем центр обороны пополнился двумя топ-футболистами – Жан-Клером Тодибо и Максом Килманом. Теперь на позиции огромная конкуренция – это добавляет плюсиков к трансферной кампании.

В пятёрке запредельная конкуренция – придётся надеяться на удачу

Селекционеры «молотобойцев» отлично отработали в межсезонье и своевременно привезли усиление, отдельная похвала – за Ван-Биссаку (быстро перестроились, когда стали проигрывать гонку за Мазрауи) и Тодибо (включились, когда защитник уже собирался в Турин, и перехватили его). Но даже так пропасть между ними и клубами из топ-5 как минимум не сокращается. «Ман Сити» и «Арсенал» давно улетели в космос – теперь и те, и те ограничиваются косметическими изменениями (и этого уже достаточно). «Ливерпуль» закупился прошлым летом – теперь надеется на сыгранность и будет следить за адаптацией к футболу Арне Слота. За этой тройкой – МЮ , «Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Челси». Это клубы примерно равной весовой категории, положение которых может варьироваться.