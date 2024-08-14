Фанаты «Ливерпуля» в бешенстве. Чемпионы Европы и мира отказывают им в последний момент

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сегодня, 11:49

Субименди последовал примеру Энцо Фернандеса.

Мартин Субименди

Год назад фанаты «Ливерпуля» убеждали себя, что даже хорошо, что хавбеки отказываются. По отдельным личностям были правы, отказ сэкономил деньги на неудачный трансфер. Тогда у «Ливерпуля» был Клопп, на которого клевали игроки. Аргентинский чемпион мира МакАллистер готов был драться за мячи глубоко, а затем появился японец Эндо. Вот только Ватару немало лет. И Юрген вышел на временную пенсию. Новому тренеру Слоту нужна интенсивная вертикальная игра в пас в центре поля. У голландца хавбеки должны быть творческими личностями. Чемпион Европы Субименди подходил. У него в контракте есть «клаусула» 60 млн евро. Но «Ливерпуль» после возвращения директора Эдвардса пока не впечатлил фанатов клуба удачными трансферами и продлением контрактов с лидерами, вроде Алиссона, Салаха и ван Дейка. Субименди не поверил, что у «Ливерпуля» всё будет хорошо через год, поэтому отказался.

Энцо Фернандес

Один отказ ничего не значит. Пять и больше сорванных сделок – симптом. Молодые футболисты понимают, что без Клоппа будет другой «Ливерпуль». Даже удачный дебют не гарантирует Слоту трофеи. Всегда есть клубы, где дадут больше денег. Будут покупатели, которые переплатят. «Ливерпуль» был готов выдать за чемпиона мира Энцо Фернандеса 120 млн евро. «Челси» предложил «Бенфике» чуть больше плюс бонусы. В итоге скандалист Фернандес – новый вице-капитан лондонского клуба, а «Ливерпуль» безуспешно ищет центрального хавбека третье лето подряд. Клопп пытался найти замену Фабиньо ещё до спада бразильца. Ещё летом 2022-го Юргену отказывали молодые таланты. Иронично, но именно трансфер Энцо в «Челси» испортил Клоппу переговоры с ещё одним грандиозным талантом.

Джуд Беллингем

Клопп хотел, чтобы Джуд играл ниже, чем в «Реале». Игрока обхаживали. Вышли на его родителей. Верили, что «Боруссия» Д согласится на 100 млн евро. Но ставка «Челси» на Фернандеса показала, что можно требовать даже больше. Клопп готов был рискнуть, а руководство клуба искало деньги. Но Беллингему позвонили одновременно из «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Реала». В этом списке все были в финалах Лиги чемпионов, но свежие победы лишь у двух команд. Гвардиоле бывший игрок «Бирмингема» отказал, поскольку Джуду не нравится исторический масштаб «горожан». Беллингем не считает «Манчестер Сити» командой мечты. А вот «Реал» ему, как знаете, подошел. Джуд с травмированным плечом выиграл Лигу чемпионов в первом сезоне в Испании. Доволен, что отказал «Ливерпулю».

Мойсес Кайседо

А вот этот игрок может пожалеть, что не выбрал «красных». Но Кайседо – фанат «Челси». В этом была проблема. Он дал слово, которое не мог нарушить, даже зная о бардаке в клубе после прихода Тодда Боэли. Мойсес надеялся, что именно его трансфер из «Брайтона» станет переломным. Кайседо хотел оказаться в роли Макелеле и Канте. Два центральных полузащитника меняли лондонский клуб к лучшему в прошлом, становились знаковыми новичками. У Мойсеса так не получается, хотя эквадорец молодой. И с тренером Мареской у него будет ещё один шанс. У «Ливерпуля» не было шансов на подписание эквадорца также из-за денег. «Челси» пообещал «Брайтону» 116 млн евро, у «красных» столько не было. Во всех этих случаях, кроме подписания Субименди, покупатели крупно рисковали. Никогда не знаешь, раскроется ли молодой талант.

Ромео Лавия

Двадцатилетний опорник обошелся «Челси» в 62 млн евро, а теперь рыночная стоимость всего 35 миллионов. Кайседо убедил Лавию отказать «Ливерпулю» в пользу «Челси». Безумно наивно со стороны юного бельгийца слушать эквадорца. У лондонцев два состава. Раз пытаются вышвырнуть вице-капитана и воспитанника Галлахера, то в центре поля не будет места для Лавии после травм. Фернандес и Кайседо – основная пара хавбеков. «Ливерпуль» хотел подписать бельгийца, чтобы закрыть проблему позиции «шестерки». Наверное, в этом случае им повезло. Сэкономили деньги. Не получили футболиста, который может не заиграть в итоге на уровне плей-офф Лиги чемпионов. Но это всё допущения. Никто не узнает, подходил ли Лавия «Ливерпулю» Клоппа. А вдруг с Ромео могли взять чемпионство?

Орельен Тчуамени

Хавбека «Реала» планировал сплавить в другой клуб лично Перес. Год назад думал о подписании Мбаппе, рассматривал варианты с прощанием с Вальверде, Винисиусом или Тчуамени. Но француз наотрез отказался перебираться в «Ливерпуль» Клоппа. «Красные» дважды проиграли битву за опорника. Сначала два года назад звонки Клоппа ничего не изменили, когда позвали из «Реала». А дальше Каземиро ушел в МЮ , а Фабиньо из «Ливерепуля» уехал в Саудовскую Аравию. Тчуамени был нужен Клоппу, но Орельена испугал сезон без Лиги чемпионов. Сейчас француз точно не жалеет о собственном выборе. Кроос завершил карьеру, а Модрич уйдёт через год. «Реал» пока не подписал Родри из «Манчестер Сити», хотя такая шальная мыслишка есть в голове у Переса. Тчуамени будет в основе.

В «Ливерпуле» потянулись за журавлем в небе

«Красным» не везёт на рынке с опорниками. Не нашли своего Родри из условного «Атлетико» несколько лет назад. Одна из причин, почему Клопп недобрал трофеев. Слоту нужен разрушитель с пасом, но «красные» переключатся на запасные варианты. Фанаты «Ливерпуля» напоминают директору Эдвардсу о принципах успешных трансферов. Новичок должен быть сильнее того, кто есть на позиции сейчас, то есть японца Эндо. Цель должна удивить прогрессом за последних несколько лет. Подходить к стилю команды – обязательный пункт. Также полезно уметь выходить за рамки позиции. Разумеется, новичка должен одобрить тренер, характер и здоровье тоже важны.

«Ливерпулю» сразу надо было идти за ребятами в стиле бельгийца Онана, который выбрал «Астон Виллу», англичанина Уортона из «Кристал Пэлас», или гамбийца Минте, который перешел в «Брайтон» из «Фейеноорда». Но вместо поиска нового Фабиньо, которого надо было раскрыть, бросились на чемпионов мира, Европы и капризного Беллингема. Совершили большую ошибку. Достаточно неудачно провести будущий сезон, чтобы «Ливерпуль» развалился. Трансфером крутого голкипера не перекрыть понимание, что Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Салах, Диас и Алиссон допускают свой уход из «Ливерпуля» в ближайшие годы.