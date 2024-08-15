Кузьмин вспомнил об игре по схеме «4-4-0»

Экс-игрок сборной России поделился воспоминаниями об игре за «Уралан».

В 2004-м «Уралан» обеднел настолько, что играл неполным составом? О да, вдевятером, по схеме «4-4-0». Величайшие матчи. Верхняя четверка — калмыки, один из них — вратарь Шургчиев. Незабываемо. В Брянске получили 0:6 — под стоячую овацию трибун. Не каждая команда бы это выдержала. Так это ладно — так же вдевятером мы обыграли Нальчик. Огромное достижение, бились как львы. Да и с «Динамо» Махачкала на Кубок закончили в основное время 1:1, проиграв лишь в дополнительное.