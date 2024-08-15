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Кузьмин вспомнил об игре по схеме «4-4-0»

вчера, 10:33

Экс-игрок сборной России Олег Кузьмин поделился воспоминаниями об игре за «Уралан».

В 2004-м «Уралан» обеднел настолько, что играл неполным составом? О да, вдевятером, по схеме «4-4-0». Величайшие матчи. Верхняя четверка — калмыки, один из них — вратарь Шургчиев. Незабываемо. В Брянске получили 0:6 — под стоячую овацию трибун. Не каждая команда бы это выдержала. Так это ладно — так же вдевятером мы обыграли Нальчик. Огромное достижение, бились как львы. Да и с «Динамо» Махачкала на Кубок закончили в основное время 1:1, проиграв лишь в дополнительное.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:30
Они играют по системе дубль-вэ, а нам плевать, у нас 4-2-4 ©️
djh9y5tcuypn
djh9y5tcuypn
вчера в 12:51
Зачем такие команды и такой героизм?
v6cexwafq39w
v6cexwafq39w
вчера в 12:01
Так играли не за деньги, а за совесть.
Capral
Capral
вчера в 10:46
Помню, как Уралан, в 1998г., рагромил в Москве Динамо- 3:0, тогда еще, настоящее... До этой игры, динамовцы, с новым ГТ Г.Ярцевым сами громили соперников- Жемчужину, Новгород и др. Игрой москвичей многие восхищались и даже сравнивали с лучшими образцами игр, недавно закончившегося ЧМ во Франции!!! Болельщики Динамо ждали победы и над скромным Ураланом, а получилось наоборот- холодный, арктический душ...
Гость
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