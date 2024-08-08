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Карпин собирает идеальный состав сборной. Важно помириться с Глушенковым и не жалеть Головина

сегодня, 16:55
Карпин Валерий
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Легионеры не должны пропускать матчи в Азии.

Тренеру сборной поможет тактика Семака

Не участвовали на чемпионате Европы, нет отбора на чемпионат мира, но в сборной остаются конфликты. Не может лучший футболист старта сезона Глушенков не играть за команду Карпина. Особенно с учётом, что результат не важен, важно качество футбола и появление сыгранности против слабых сборных Вьетнама и Таиланда. Здесь ведь не только стычка наставника и футболиста. Карпин не понял, что делать с Глушенковым тактически. Слово помощнику тренера Николаю Писареву:

Глушенков – фантазиста, по структуре напоминает Дибалу. Не совсем понятно, что у него за позиция на поле. Выходит вингером, а потом «десятка». При обороне не очень дисциплинированный игрок.

Такие футболисты, как Глушенков или Кьеза, часто пугают тренеров. Дибала тоже не копия Месси, чтобы его можно было просто швырнуть на поле и ждать голов. Подобные «игроки без позиции» заставляют наставников работать тоньше. Но Карпину и его штабу с Писаревым и Онопко платят деньги, чтобы у сборной России был самый сильный футбол из возможных в нынешней ситуации.

У Валерия Георгиевича в жизни столько конфликтов, не только с Дзюбой, что пора по-взрослому относиться к собственной и чужой колючести. Если Глушенков отказался выйти на замену, то должен извиниться. Этим игрок унизил не Карпина, а национальную сборную. Но что касается адаптации Максима к схемам сборной – это фронт ответственности главного тренера. Наставнику пора наиграть Глушенкова.

Тем более, разговоры о его «неудобности» для «4-3-3» преувеличены. В «Зените», где именно такая схема, высоко работают Вендел и Клаудиньо. У Облякова и Головина могут быть похожие роли в сборной. Добавление Глушенкова формально на место правого инсайда ничего не сломает. Не нужно бояться футболиста в идеальной форме. Тем более, у Карпина есть и другие тактические вызовы.

Пора перестать делать поблажки легионерам

Сохранить мотивацию без официальных матчей практически нереально. Глушенков сказал, что играть за сборную – честь, но перед этим сделал странное заявление. «Если Карпин не позовёт, то ничего страшного». У многих игроков похожая позиция. Зобнин из «Спартака» не видит смысла тратить силы на команду без официальных поединков. Вот из таких примеров формируется отношение к сборной.

А вот Круговой из ЦСКА, который неплохо смотрелся на левом фланге, готов работать, пока Карпин его не заметит. Тренеру важно подумать о дисциплине в команде, где нет большого количества ветеранов, способных влиять на раздевалку. И одна из особенностей сборной России последних лет – постоянно позволяли футболистам, играющим в зарубежных клубах, не приезжать на матчи. И это ошибка.

Официальные игры или спарринги, Головин и Сафонов не должны отдыхать в Монте-Карло и Париже в сентябре, пока команда в Азии. Чалов должен променять греческий пляж на сборы с национальной командой. Понятно, что дебют также заслужил юный Батраков из «Локомотива». Но даже Алексея Миранчука надо выдернуть из Атланты, чтобы продолжал играть за сборную после переезда в МЛС.

Карпин должен собрать состав с внутренней конкуренцией. Хватит искать оправдания, пусть футболисты потратят время и прилетят в сборную. Тем более, серия у команды удачная, поскольку оппоненты низкого уровня. Новый капитан «Монако» Головин может и должен получать удовольствие от поединков за свою главную команду. Ни один из игроков не отдал национальной сборной максимум.

Пришло время экспериментов в линии обороны

Понятно, что Карпин поставит в центре защиты Дивеева. Игорь в порядке в ЦСКА на старте сезона. Ну вот у Осипенко неважная форма, но Валерий Георгиевич доверяет своим парням из «Ростова». В опорной зоне, поскольку у «Зенита» там Барриос, у «Спартака» мягкий Умяров, а у «Динамо» Лаксальт, главный тренер сборной доверится или Баринову из «Локомотива», или знакомому Глебову из «Ростова».

Оба футболиста в средних кондициях. Можно было посмотреть в сторону Фомина, но это не первый выбор Лички. Также есть проблемы у Черникова, ведь «Краснодар» не играет в лёгкий футбол в первых поединках сезона. Конкуренты в центре поля примерно равные, но среди них нет игрока в форме атакующих футболистов сборной. Молодой Карпукас тоже не наиграл пока на основу национальной команды.

Литвинов из «Спартака» не является новым опорником Станковича. А из этой зоны начинаются проблемы. Тюкавин хорошо борется за мяч, а Глушенков и кандидаты на позицию левого латераля не такие крутые в прессинге. Соперников будут останавливать на линии Облякова и Головина, но у них за спиной должен быть сильный треугольник. Или даже пятёрка игроков с учётом двух фланговых защитников.

Волков или Сильянов справа, а Горшков или Хлусевич слева. Также вспомним Скопинцева, невзирая на разногласия игрока с Карпиным. Будущие соперники настолько скромные, что против них надо постоянно атаковать. Важно наиграть с обороной ярких латералей, которые не боятся мяча. Денисов из «Спартака» вряд ли впишется. А вот Кругового из ЦСКА можно позвать и попробовать слева в обороне.

Оптимальный состав сборной России без операции Захаряна читался без проблем. В воротах Сафонов, в защите Сильянов, Дивеев, Осипенко и Горшков, учитывая его заходы в центр поля в «Зените». Карпин как раз сможет использовать фишку, которую видели у сборной Испании на Евро-2024 с Кукурельей. Дальше Глебов, Обляков и Головин – центральные хавбеки. В атаке Глушенков, Тюкавин и Захарян.

В сентябрьских поединках будет шанс показать оптимальный состав. Но для этого нужно вызвать Сафонова и Головина, Миранчука и Чалова, а также помириться с Глушенковым. Максим нужен, ведь олицетворяет стремление команд РПЛ эффективно атаковать. Защитные линии в чемпионате провалились на старте, но Карпин не должен бояться сборных Вьетнама и Таиланда, где нет элитных игроков.

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Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ nik9373 (раскрыть)
сегодня в 19:38, ред.
Если "писюнами", то мерЯться.
Palex
Palex
сегодня в 19:10
А для кого или для чего, он готовит команду?
K_TS16
K_TS16
сегодня в 18:51
Глушак борзеет вот пусть и сидит
nik9373
nik9373 ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 18:04
Чем мериться, "писюнами"?
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 17:47, ред.
Карпин не ссорился с Глушенковым, чтобы мериться, это Максимка звездун не захотел играть за сборную.
78w3v5zaqbyy
78w3v5zaqbyy
сегодня в 17:22
Не верится как-то Карпину.
4ggw93723x4q
4ggw93723x4q
сегодня в 17:16
Трепещите соперники сб. России!!! Карпин подготовил бомбу, а не команду!!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:13
Действительно легионеры совсем расслабились - вперёд на Ханой! !!)))
Гость
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