«У „Динамо“ вообще нет защиты». Экс-форвард «Барселоны» раскритиковал подход москвичей

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сегодня, 16:18

Могут остаться без трофеев из-за игры в обороне.

Корнеев не понимает логику боссов «Динамо»

Бывший нападающий «Барселоны» и ЦСКА Игорь Корнеев в комментарии «Матч ТВ» прошёлся по подходу спортивного директора «бело-голубых» Желько Бувача в Москве.

У «Динамо» вообще нет защиты. Им нужно менять всю обороны. Быть может, оставить Бальбуэна. Необходимо купить очень хорошего второго центрального защитника. Даса – полное несчастье, он всё провалил. В матче с «Зенитом» с его фланга открывалось всё, что возможно. Ещё нужен второй вратарь и второй нападающий.

Сказано грубовато, но по смыслу верно. Тюкавина, когда Константин устал, некому заменить в центре атаки. Ушедший Смолов тоже был так себе подменой. О проблеме знают, на дворе почти середина августа, а Бувач не нашёл «Динамо» запасного форварда. Хотя даже у «Локомотива» с его молодым составом целая коллекция нападающих после Дзюбы. Также верно подмечено, что опытный правый латераль Даса ошибается слишком часто.

Ни один эксперт не автор истины в последней инстанции. Разумеется, Корнеев не смотрел много матчей «Динамо» в прошлом, если считает, что Бальбуэна можно оставить. Парагвайский ветеран был источником серии ошибок, поскольку заметно потерял в скорости и не сразу набирает физическую форму после длинных пауз. По классу и опыту Фабиан, которого коллектив выбрал капитаном, выделяется. По уровню формы – точно нет.

Корнеев в целом прав. Надо держать в уме, что Лунёв не одногодок Латышонка из «Зенита», а на семь лет старше. Андрей — временный вратарь «Динамо». Нужно думать о будущем, если Личка не доверяет Лещуку. Можно ведь сказать грубо. Без двух явных ошибок голкипера в дерби со «Спартаком» его команда должна была стать чемпионом России. Но не забывает сейвы Лещука до этого. Все в «Динамо» ошибались в линии обороны.

Но пора признавать системную проблему. Защита играет плохо. В прошлом были отрезки, когда оборона была крепче, чем сейчас, но по именам и талантам уступали нынешнему набору исполнителей. Проблема в психологии? У «Динамо» даже защитники, которые месяц играли классно, вдруг могут забыть банальные правила работы с мячом. Надёжность обороны зависит не только от линии обороны, есть ещё пустая опорная зона.

У систематических ляпов комплексные причины

Виноваты руководители, тренер, футболисты и обстоятельства. Бувач выбирал неправильных защитников. Все они талантливые – Фернандес, Маричаль, Лепский и Майсторович, но ни один не играет как будущий чемпион в борьбе с мощным «Зенитом». На флангах тоже игроки, с которыми у Лички были конфликты, как со Скопинцевым. А если всё хорошо в общении, то нехорошо в атаке. Израильтянин Даса слишком слаб у чужих ворот.

Ушёл ветеран Паршивлюк, а молодой Бессмертный точно не готов сразу выступать на уровне клуба из Лиги чемпионов. Также Бувач подписывал хавбеков, вроде Чавеса, но игнорировал потребность в новом Соу. Малиец Самба был футболистом понятного амплуа. И хотя не всегда играл на одном уровне, сейчас у «Динамо» вообще нет «волнореза». Лаксальта уговорили на эксперимент, но уругваец устаёт, а Кутицкий не вырос в монстра.

Кстати, работа Диего в центре изменила его подход. Вчера против «Зенита» смещался в середину поля. «Динамо» не хватило ширины под прессингом соперника. А объективными причинами ошибок в защите москвичей остаются кадровые потери. Не все футболисты были доступны на старте сезона. Также всегда влияют травмы. Майсторович, если бы играл весь прошлый сезон, мог оказаться случайным «чемпионским фактором».

У «Зенита» одним из лучших футболистов прошлой кампании неожиданно стал молодой серб Эракович. А его изначально хотели оставить в «Црвене Звезде» в аренде на сезон. У «Динамо» такого удачного примера нет, в составе многие не отрабатывают в защите. Атакующие Бителло, Нгамалё и Карраскаль иногда дерутся, словно матч против середняка — финал, а затем против «Зенита» не хватает чистой подстраховки по оголенному флангу.

Состояние обороны не отвечает амбициям клуба

Вчера «Динамо» могло увезти из Санкт-Петербурга ничью. Не боялись «Зенита». Не допустили серию явных моментов у ворот Лунёва. В концовке у «Зенита» ни одного удара в створ, то есть команда Лички молодцы. Пытались отыграться в гостях. Нгамалё не реализовал пенальти, его вина и заслуга Латышонка. Но будут матчи против середняков, где «Динамо» глупо пропустит гол и потеряет минимум два очка. Оборона важна на дистанции.

Есть несколько вариантов действий. Первый радикальный – изменить исполнителей. Но здесь видим преграду. Личка не относится к жёстким тренерам, склонным к импульсивным решениям. Бувач не предлагал выгнать Дасу, Фернандеса, Бальбуэну и Маричаля, подписав четырёх защитников. Запоздали с таким вариантом. Но оставлять всё, как есть, невероятно опасно. Наверное, самый простой путь к улучшению ситуации – опорник.

Надо искать Барриоса для «Динамо». Эффект от приезда колумбийца в «Зенит» в первые полгода был колоссальным. Классный профильный опорник позволит Лаксальту играть слева в защите. Если Диего опередит в успешности Скопинцева, то надо вернуть уругвайца на фланг. И пора серьёзно поговорить с Фоминым. Хочет уехать? Тогда пусть уходит сейчас, а не играет через раз. Бителло и Карраскалю надо намного лучше пахать без мяча.

Тюкавин боец, к нему редко есть вопросы по давлению на соперников. Но у «Динамо» слишком много именно глупых спонтанных ошибок без мяча. Вчерашний гол Глушенкова стал результатом вертикального паса Клаудиньо и грубейшей позиционной ошибки Дасы, который оставил одного Педро за спиной. Также неправильно сыграли центральные защитники Бальбуэна и Майсторович. А на закуску хавбек Чавес не добежал за Глушенковым.