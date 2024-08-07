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В РПЛ проходной двор в обороне. В половине матчей забили минимум по четыре мяча

сегодня, 21:43
Максим Осипенко

Даже ЦСКА и «Зенит» грубо ошибались в защите.

Атака полностью переиграла оборону

В футболе можно забить, если xG равен 0.01. На днях так случилось с красивым голом в падении через себя с линии штрафной площади в одном из зарубежных чемпионатов. Но обычно успешные команды имеют меньшую сумму xG, чем забивают голов. В РПЛ наиграли на 66 мячей за три тура, но форварды наклепали 73 гола, по 3.04 за матч. При этом были отмененные мячи после небольших нарушений правил, когда никто не спорит – защита тоже ошиблась. Также есть нереализованные пенальти.

В 11 из 24 матчей, то есть почти в каждом втором поединке, команды забивали от четырех мячей и выше. Если бы не серия странных нулевых ничьих, когда у команд были подходы, но не хватало ударов в створ ворот, то могли получить 3.5 гола за игру в среднем. Четыре мяча на два клуба за игру стали нормой в РПЛ. И это говорит о слабостях защиты. Эффективность в атаке зашкаливает только у «Зенита», но у шести команд средняя результативность от двух голов за матч. Оборона не справляется.

Защитникам не хватает опыта и класса

Класс нельзя измерить, но любой опытный фанат его оценивает мгновенно. С опытом всё проще, но здесь складываются вместе разные факторы. Бан в Европе – нет необходимого опыта работы против лучших линий атаки на континенте. Смена поколений, Игнашевич и Чорлука стали тренерами. Новенькие лидеры обороны не всегда стабильные. В РПЛ класс могут показать середняки, вроде Роши из ЦСКА, Кайо из «Краснодара». Может, даже Ньямси теперь прибавит в «Локомотиве».

Но все они вместе с Осипенко из «Ростова» и Бабичем из «Спартака», на которого клуб променял капитана Джикию – средние защитники. Сам факт, что Георгий, бывший капитан национальной сборной, не нашел новый клуб сразу после ухода из «Спартака», многое проясняет. Клубы прекрасно понимают, что защитники средние. «Зенит» перехватил у «Спартака» Эраковича, удачный трансфер. Но даже оборона чемпионов не такая надежная, как была в прошлом. Многим не хватает класса.

Меняется структура прессинга в лиге

На старте сезона РПЛ остаются маньяки высокого отбора мяча. Но многие клубы передают соперникам право атаковать. Так делала сборная Испании на Евро, и эти переключения видим в исполнении «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Причем для команды Лички это обычный метод достижения результата, даже если играют против середняков. «Зенит» вообще не заботится о высоком прессинге, чтобы Глушенков, Педро и Кассьерра сохранили силы для резких контратак.

Динамичные хавбеки в центре поля – Вендела, Облякова и Пруцева не назвать оборонительными полузащитниками, тоже влияют на стиль игры. Во многих матчах был размен ударами. Тренеры грандов признали, что им нужны надежные голкиперы. На старте сезона Лунёв в «Динамо» и Латышонок в «Зените» активно вступали в игру. В целом обе команды заточены на атаку, а не глухую оборону без ошибок. А ведь речь о лидерах РПЛ, которые в субботу сыграют между собой.

Развалились физически крепкие линии

Больше всех пропустили «Крылья Советов», 10 мячей. Причем там не только жуткие ошибки, когда дарили голы соперникам, а также позиционные ляпы всей линии. Они знают, как играть, но собирают серии разовых крупных ошибок, как против «Спартака». У «Рубина» в прошлом году была пятая по надежности оборона РПЛ, наравне с «Локомотивом». Сейчас команда из Казани пропустила 9 мячей. Юран, когда тренировал «Пари НН», ставил на «автобус» для достижения своих целей.

Без этого тренера клуб из Нижнего Новгорода пошел в атаку. Свои моменты не реализовали, как случалось с «Оренбургом», ещё одними классическими артистами в защите, зато получили ответ. «Пари НН» пропустил семь мячей. «Ростов», конечно, не всегда будет пропускать по 5 голов, как против «Зенита». Семак второй раз в тренерской карьере разгромил известного соперника. Но с защитой у Карпина давно беда. Станкович тоже понимает, что ему необходимо усиливать именно оборону.

Даже знаменитости странно ошибаются

Виллиан Роша и Игорь Дивеев продуктивны у чужих ворот. Но «Оренбург» легко мог забить Акинфееву три или четыре мяча, однако парни Деограсии не реализовали все моменты. Вот и получается, что формально у ЦСКА все круто, пропустили всего один мяч, а на самом деле Николич просит подписать опорного хавбека, ведь видит, что баланса в игре нет. Любой знаменитый защитник в РПЛ может допустить ошибку. Причем усугубляет ситуацию природа крайних оборонцев. Почти все они живут атакой.

Келвен в ЦСКА, Хлусевич в «Спартаке» и Скопинцев в «Динамо» намного продуктивнее на чужой половине поля, чем у собственных ворот. Есть сигналы высокой результативности в ближайших турах. «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» легко собирают удары в створ. Они лидеры по этому показателю в чемпионате. Барко, Бителло и Батраков создают базовые моменты. Даже новички дивизиона «Акрон» и «Химки» агрессивные у чужих ворот, часто огрызаются.

В РПЛ слишком долго не считывали тренд на атаку. Теперь подросли молодые футболисты, которые не умеют работать без мяча и неплохо справляются у чужих ворот. Даже юные защитники, как у «Динамо», забивают голы, а необстрелянные латерали без опыта могут обыграть соперника один в один. Но все они не такие грамотные без мяча, как Дуглас Сантос из «Зенита». Среди героев свежего тура невероятно много сильных атакующих игроков. Глушенков и его коллеги легко находят бреши в защите.

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