Карманники, покупка собаки и рисунки перед матчем. Нестандартные ходы ученика Гвардиолы

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сегодня, 08:52

Рассказываем о креативных приемах в работе главного тренера «Арсенала».

Испанский специалист сделал из «Арсенала» претендента на чемпионский титул и за это время отличался нестандартными подходами к делу.

Карманники

По имеющимся данным, рулевой «Арсенала» нанял профессиональных карманников и заставил их обчистить столы футболистов во время командного ужина. В конце трапезы Артета встал и попросил своих игроков вывернуть карманы, у многих из которых пропали ценные вещи. Так он попытался научить своих игроков быть готовыми, бдительными и подготовленными в любое время.

Защита Хаверца

Артета, который познавал тренерское ремесло, работая в штабе самого Хосепа Гвардиолы, умело защитил Кая после его неудачного старта в «Арсенале», приведя забавную аналогию с тем, как он соблазнил свою жену.

В интервью Sky Sports после победы над «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2023 года он сказал:

Я сказал Хаверцу вчера, что на первых шагах всегда сложно. Когда я встретил свою жену, поначалу было трудно ее завоевать, и мне приходилось стараться и продолжать общаться. В конце концов, она сказала «да», она хотела быть вместе, и это было прекрасно. Как мне удалось покорить жену? Я был настойчив и решителен!

Дороги и тактика

Еще одна интересная аналогия от тренера — журналисты заметили, что он использует огромнейшее количество тактических схем. И вот что ответил Артета:

Каждое утро я приезжаю из дома в Колни (тренировочная база «Арсенала»). Иногда я выезжаю в шесть, обычно еду по Финчли-роуд, а затем по А41, потому что так быстрее. Сейчас на Финчли-роуд ограничение скорости до 20 миль в час. Поэтому иногда я выезжаю на проселочную дорогу. Но потом я еду по М25. Если время уже после семи часов, то я выезжаю на другую дорогу. А если у меня спустило колесо, что мне делать? Мне нужно его заменить. Может быть, я поеду по другой дороге, потому что там шиномонтаж. Так что каждая игра — это отдельная история, ребята.

Трансфер пса

После того как борьба за титул «Арсенала» в сезоне 2022-23 сошла на нет, Артета решил улучшить атмосферу на «Эмирейтс» и подписал лабрадора. Собака, которую ласково зовут Уин, проводит большую часть дней на тренировочной базе клуба.

Артета руководствовался мнением, что поглаживание собаки может успокаивать, улучшать настроение и снижать уровень стресса.

«Ты никогда не будешь один»

Документальный фильм Amazon «All or Nothing», посвященный сезону «Арсенала» 2021-22, стал для многих людей первым знакомством с методами работы Артеты.

Перед матчем «канониров» с «Ливерпулем» в ноябре 2021 года босс «Арсенала» принял нестандартное решение провести тренировку на фоне песни «You'll Never Walk Alone», чтобы воссоздать печально известную атмосферу «Энфилда».

Можно с уверенностью сказать, что это не сработало: «Арсенал» проиграл со счетом 0:4, а Артета разозлил болельщиков на «Энфилде», вступив в перепалку с Юргеном Клоппом на боковой линии.

Потирание ладоней

Перед матчем с «Лестером» в октябре 2021 года Артета, стоя в кругу в гостевой раздевалке, сказал следующее:

Мы собираемся сделать что-то важное, ребята. Мы собираемся собрать всю энергию в этой комнате вместе. Я хочу, чтобы вы начали с этого (потирает ладони). Я хочу, чтобы вы закрыли глаза, и я скажу вам, что произойдет в игре. Вы возьметесь за руки, мы создадим энергетический пузырь и покажем там, черт возьми, (указывая на поле) хорошую игру. Закройте глаза.

Хоть это и был необычный метод, он, похоже, сработал, и «Арсенал» одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Габриэля и Эмиля Смита-Роу в первые 20 минут.

Сердце и страсть

В преддверии матча с «Тоттенхэмом» в сентябре 2021 года Артета нарисовал сердце, мозг и болельщика «Арсенала», объединив их словом «энергия».

Некоторые игроки отнеслись к этому скептически, это было написано у них на лицах (на фото выше), но в тот день «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:1.

Ждем от Артеты и дальше нестандартных ходов. Карманники — это только начало в этом сезоне.